МО в моцковии придумало, как дополнительно зарабатывать на своих ошибках, вероятно беженцы из Одессы научили:
В Минобороны РФ утверждают, что каждый ошибочно мобилизованный россиянин должен ведомству 100 тысяч рублей, даже если успел потратить полученные деньги на форму, медикаменты и проч. В российском ведомстве считают, что этот поступок был якобы личной инициативой мобилизованных.
Соответствующий пункт прописан в постановлении правительства РФ.
"В случае предоставления единовременной материальной помощи гражданам, которые не прошли отбор по категориям для службы в СВО, управление соцзащиты направит им уведомление о возврате денежных средств. Оно придет на адрес ошибочно мобилизованного в течение 5 рабочих дней", - говорится в тексте постановления.
На сьогоднішній день киян збентежило поширення інформації від іноземних ЗМІ, що посольство Єгипту, Китаю та Сербії закликають своїх громадян покинути країну, пояснюючи це "серйозною безпековою ситуацією"
Окей, давайте розберемо цю ситуацію. 1️⃣Почнемо з посольства Сербії. Ця заява просто фейк. Чому ми так вирішили? А тому, що речник МЗС України сьогодні повідомив, що Сербія, всупереч повідомленням з рф, не евакуює посольство. А знаете чому? Співробітники посольства Сербії виїхали із України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда.
Пішли далі. 2️⃣Що з КНР? Заклик покинути Україну китайське зовнішньополітичне відомство мотивує "серйозною безпековою ситуацією". Повідомлення МЗС з'явилося напередодні початку роботи з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю КНР з Росією. Позиція Пекіна щодо війни, яку розв'язав Кремль, завжди була неоднозначною. При цьому Китай не критикує Росію та не запроваджує проти неї санкції.
3️⃣Далі Єгипет. У їхньому посольстві закликали всіх громадян "якнайшвидше" покинути Україну. Єгиптян попросили виїхати з України доступними наземними маршрутами в сусідні країни. З чим пов'язана терміновість в необхідності виїхати з нашої країни, в посольстві не повідомили.
4️⃣А також посольство США, вони просили своїх громадян залишити Україну, пояснивши це тим, що удари росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури. Вони закликали громадян покинути нашу країну одразу після масованих ракетних ударів 10 жовтня.
❗️При цьому європейські дипломати не мають наміру виїжджати з нашої країни!
І так, розбираємо ще раз. Що саме мають на увазі посольства? 5️⃣Посольство Китаю та інших країн закликають громадян покинути Україну виключно в якості роботи по протоколу. У їхніх заявах такі кроки пояснюються останніми ракетними обстрілами України. Це лише заклик до громадян, не більше. Самі посольства залишаються на місці.
І тепер вгадайте що? Правильно. Російські пропагандисти почали розганяти своє ІПСО, що ці дії можуть означати загрозу ядерного удару. Ну і звісно цим самим залякувати мирне населення. Не ведіться на це, підготовки до застосування ядерної зброї немає, НАТО і Захід пильно слідкують за усіма подібними діями росіян.
Йдемо далі. З приводу ядерних ударів по Україні. Так ось, то пусті залякування. Тому що США дали ясно зрозуміти, що вони дадуть відповідь на будь-який ядерний удар росії по Україні. США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.
Також російські пропагандисти почали постити новини на кшталт " Буча, Ирпень, Киев ждите. Мы скоро. В этот раз не за три дня, но скоро". Якщо ці "асвабадітелі" прийшли на нашу землю ще у лютому - березні і наші військові дали їм добрячих люлєй на фронті (хоча тоді в нас майже не було зброї) і вигнали з Київщини.
То зараз у нас є ленд-ліз ( багато зброї , якої буде ставати тільки більше). Нові системи ПВО, укріпленні кордони. Тобто, ми хочемо сказати, що навіть якщо вони сунуться у нашу сторону, то будуть миттєво знищені.
США не будут делать различий в случае тактического или более масштабного применения Россией ядерного оружия в Украине
Об этом заявил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, мы не собираемся делать различия», - сказал Салливан, отвечая на вопрос ведущей, будет ли отличаться реакция Вашингтона на возможный тактический, или более масштабный ядерный удар.
beee написав:зрозуміти, що вони дадуть відповідь на будь-який ядерний удар росії по Україні. США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.
Подозреваемые в терроризме, которых задержали в Беларуси, якобы получили боевой опыт на Украине.
Пропагандисты заявили, что задержанные, которых подозревают в планировании диверсий в Беларуси, будто бы были завербованы представителями некой организации BYPOL, а также "западной оппозицией", сообщили в МВД.
"Они обучались в Польше, а боевой опыт получили в Украине", заявляют в ведомстве.
задержанные якобы собирались закладывать бомбы и знали, где получить зажигательные смеси. Координация "велась" через Telegram-боты.
Туда выехало более 200 000 тысяч беженцев - теперь будут ежедневные "попадалова".
beee написав:зрозуміти, що вони дадуть відповідь на будь-який ядерний удар росії по Україні. США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.