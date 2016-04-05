Додано: Нед 16 жов, 2022 22:22

прекращайте ИПСО своё сюда пихать, кацапня б.яНа сьогоднішній день киян збентежило поширення інформації від іноземних ЗМІ, що посольство Єгипту, Китаю та Сербії закликають своїх громадян покинути країну, пояснюючи це "серйозною безпековою ситуацією"Окей, давайте розберемо цю ситуацію.1️⃣Почнемо з посольства Сербії. Ця заява просто фейк. Чому ми так вирішили? А тому, що речник МЗС України сьогодні повідомив, що Сербія, всупереч повідомленням з рф, не евакуює посольство. А знаете чому? Співробітники посольства Сербії виїхали із України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда.Пішли далі.2️⃣Що з КНР? Заклик покинути Україну китайське зовнішньополітичне відомство мотивує "серйозною безпековою ситуацією". Повідомлення МЗС з'явилося напередодні початку роботи з'їзду Комуністичної партії Китаю, на якому, зокрема, обговорюватимуться питання про співпрацю КНР з Росією. Позиція Пекіна щодо війни, яку розв'язав Кремль, завжди була неоднозначною. При цьому Китай не критикує Росію та не запроваджує проти неї санкції.3️⃣Далі Єгипет. У їхньому посольстві закликали всіх громадян "якнайшвидше" покинути Україну. Єгиптян попросили виїхати з України доступними наземними маршрутами в сусідні країни. З чим пов'язана терміновість в необхідності виїхати з нашої країни, в посольстві не повідомили.4️⃣А також посольство США, вони просили своїх громадян залишити Україну, пояснивши це тим, що удари росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури. Вони закликали громадян покинути нашу країну одразу після масованих ракетних ударів 10 жовтня.❗️При цьому європейські дипломати не мають наміру виїжджати з нашої країни!І так, розбираємо ще раз. Що саме мають на увазі посольства?5️⃣Посольство Китаю та інших країн закликають громадян покинути Україну виключно в якості роботи по протоколу. У їхніх заявах такі кроки пояснюються останніми ракетними обстрілами України. Це лише заклик до громадян, не більше. Самі посольства залишаються на місці.І тепер вгадайте що? Правильно. Російські пропагандисти почали розганяти своє ІПСО, що ці дії можуть означати загрозу ядерного удару. Ну і звісно цим самим залякувати мирне населення. Не ведіться на це, підготовки до застосування ядерної зброї немає, НАТО і Захід пильно слідкують за усіма подібними діями росіян.Йдемо далі. З приводу ядерних ударів по Україні. Так ось, то пусті залякування. Тому що США дали ясно зрозуміти, що вони дадуть відповідь на будь-який ядерний удар росії по Україні. США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.Також російські пропагандисти почали постити новини на кшталт " Буча, Ирпень, Киев ждите. Мы скоро. В этот раз не за три дня, но скоро". Якщо ці "асвабадітелі" прийшли на нашу землю ще у лютому - березні і наші військові дали їм добрячих люлєй на фронті (хоча тоді в нас майже не було зброї) і вигнали з Київщини.То зараз у нас є ленд-ліз ( багато зброї , якої буде ставати тільки більше). Нові системи ПВО, укріпленні кордони. Тобто, ми хочемо сказати, що навіть якщо вони сунуться у нашу сторону, то будуть миттєво знищені.