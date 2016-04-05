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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:59
freeze написав:
Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная.
Носом дихайте. Особливих лайфхаків тут нема - тільки тренування.
Якщо сильні морози - то я замотуюсь в спальник, лишаю мінімальний отвір в районі носа(рот при цьому лишається закритим).
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Додано: Пон 17 жов, 2022 09:38
Wisznia2021 написав:
Обьясните пжлста, что єто за флеш моб с гиркиним? Что он знает, что за его поимку дают бешенние деньги? Что в нём ценного?
персонаж крепко нахулиганил в 2014 году
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