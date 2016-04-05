Wisznia2021 написав:Обьясните пжлста, что єто за флеш моб с гиркиним? Что он знает, что за его поимку дают бешенние деньги? Что в нём ценного?
Цінності в ньому нуль)) Мета -- показово притягнути до відповідальності, до суду. За Боінг та Донбас.
З.и. стосовно дискусії по мобресурсу рашистів: Наєв: ""Він буде продовжувати мобілізацію. У цілому, у Російській Федерації підготовлений мобілізаційний ресурс десь приблизно до 2 мільйонів осіб. А загалом їх мобілізаційний ресурс - близько 29 мільйонів чоловік", - заявив Наєв.
"Тому Російська Федерація у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію, і бути готовими для вирішення її на наших умовах", - наголосив Наєв.
Він пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - це ті особи, які нещодавно були звільнені у запас, але й також ті особи, що брали участь у тренувальних заходах, військових зборах в рамках програм, які діють в РФ." https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 11973.html
freeze написав:Сегодня под утро уже около ноля было, в принципе под двумя одеялами, в свитере и вязаной шапке спать совсем не холодно. Но есть но, от холодного воздуха под утро горло болит, пытался голову одеялом закрывать, так тепло, но кислорода не хватает, голова чугунная.
Носом дихайте. Особливих лайфхаків тут нема - тільки тренування. Якщо сильні морози - то я замотуюсь в спальник, лишаю мінімальний отвір в районі носа(рот при цьому лишається закритим).
Іран готує нові поставки дронів до росії, у тому числі десятки безпілотників Mohajer-6 і Shahed-136, як заявляє The Washington Post зі своїх джерел
Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані росією території України, щоб навчити росіян користуватись дронами. https://t.me/lachentyt/21107
Пишет политолог Павел Лузин: "После массированных атак ракетами и беспилотниками украинских городов снова встал вопрос о том, есть ли у России дефицит этих самых ракет и может ли она его восполнить? Дефицит, очевидно, есть - весной интенсивность обстрелов крылатыми и баллистическими ракетами дальностью >300 км снизилась. Россия пыталась его маскировать использованием ракет дальностью <300 км, а также точами-У, дальнобойными РСЗО и зенитными ракетами от с-300. Запас Х-555, модернизированных в прошлые десятилетия из советских Х-55, почти исчерпан. Сколько их было накануне 24.02 - не ясно, но в районе 1000-1500 штук. Не ясно, что там по советским же Х-22, их давно не производят и заправка топливом там заводская - в каком там они были состоянии, не ясно. По Калибрам, наземным 9м729 и авиационным Х-101, противокорабельным Ониксам, а также по Искандерам - ситуация интереснее. Там все упирается в годовые темпы их производства: - морские Калибры/Х-101 (дальность до 2500 км) - не более 50 шт. всего, серийное производство началось не ранее 2014 г.; - морские Калибры/9м729 (дальность до 1000 км) - не более 50 шт. всего; - Ониксы - 55 шт.; - Искандеры - до 50 шт.; - Х-32 (модернизация Х-22) - до 20 шт., производство началось не ранее осени 2018 г. Важно: это примерная оценка на основе доступных данных. Она может корректироваться по мере поступления новых данных. И на практике производство разных типов может быть на десяток-другой меньше или больше. Итого 225 ракет в год. То есть, в течение 2010-х гг. накопить могли до 2000 штук. С 24.02 израсходовали почти всё. Чего мы не знаем, так это темпов производства Х-59 и Х-35 (обе дальностью до 300 км). Последние две атаки по украинским городам - это 84 и 28 ракет разных типов за два дня. Для сравнения, в начале войны первый налет был порядка 160 ракет. Еще для сравнения, в 2018 г. ракетный удар коалиции (США, Британия, Франция) по трём объектам сирийского химического оружия - 105 ракет. В этой ситуации тактика России окончательно деградировала до тактики ХАМАС: накопить ракет, ударить по городам для устрашения (чистый террор), снова копить ракеты"
Невидима, але критично важлива для України битва зараз цілодобово відбувається у повітрі. Після призначення колишнього главкома Повітряно-космічних сил Суровікіна командувачем Об’єднаним угрупованням російських військ в Україні російські агресори зосередили усі ресурси для ураження української протиповітряної оборони та авіації.
З першого дня війни росіяни намагаються вирішити це завдання, але ППО та ПС ЗСУ продовжують бити окупантів, тому зараз очевидні нові фактори повітряної операції ЗС РФ:
1. Застосування іранських дронів "Шахед-136" для ударів по різних містах України, з метою розосередження засобів ППО та постійного виявлення їхньої роботи. "Шахеди" не використовують масовано, за один удар, їхня ціль - постійне навантаження української ППО на різних ділянках, дорозвідка. Тому удари здійснюються по тилах, малими групами, кожну добу, без перерв. Це говорить також про налагоджений канал постачання з Ірану.
2. Терористичні удари по містах, житлових будинках, об'єктах життєзабезпечення та критичної інфраструктури, промислових підприємствах, щоб підірвати волю до спротиву мирного населення, та змусити українське командування відволікти та розосередити засоби ППО ЗСУ, відтягнути їх з фронта у тилові райони. Путін застосував проти України тактику Гітлера у Другій світовій, коли нацисти знищували міста та завдавали ударів по цивільних об'єктах під час битви за Британію з метою напруження сил ППО.
3. Тактика. Російське командування намагається змусити українську ППО діяти постійно, проявляти себе, вмикати радари, розсереджувати сили, скувати маневр, щоб полегшити роботу радіоелектронної, космічної, агентурної розвідки та подальше ураження.
4. Зосередження угруповань розвідувальних та ударних безпілотників для виявлення та ураження у тактичній зоні засобів військової ППО на певних напрямках. На деяких напрямках противник почав на глибину до 30-40 км здійснювати пошук групами безпілотників, включно з ударними дронами-камікадзе "Ланцет-3", щоб спіймати наші ЗРК або на переміщенні, або на позиціях, які ще не встигли змінити.
5. Чергування у повітрі біля районів дій української авіації винищувачів Міг-31 з ракетами далекої дії.
Висновки:
1. Зараз саме постачання озброєння ППО є головним пріорітетом, що можливо виключно за рахунок постачання від наших союзників по НАТО. Швидкі поставки ЗРК для України можуть здійснити зі своїх запасів ЗС США, які мають значну кількість ЗРС "Петріот" та "Авенджер".
2. Для боротьби у повітрі та застосування сучасних ракет "повітря-повітря" Україні потрібні літаки типу F-16. Для боротьби з дронами союзники могли б надати легкі гвинтові бойові літаки типу Ембраєр "СуперТукано", які можуть бути оптимізовані для перехоплення цілей типу "Шахед-136" та застосовуватись для ударів по наземних цілях. Такі літаки постачались до Афганістану.
3. Битва за контроль над повітрям є ключовою передумовою для стратегічної наступальної операції ЗС РФ, яку, за усіма ознаками, готує російське командування щоб зупинити український наступ та перехопити стратегічну ініціативу у війні.
4. Випадки ураження наших сил ППО та ПС росіянами потребують висновків. Ми можемо посилювати ППО засобами маскування, імітаційними макетами озброєння, транспортом, інженерним забезпеченням місць базування, щоб посилити прихованість дій, маневреність, живучість.
5. Росія фактично проводить загальну мобілізацію населення та економіки, залучає союзників з метою знищити Україну за будь-яку ціну. Війна буде тривалою, тож нам потрібно довгострокове оборонне планування, нам потрібна стратегія, яка б дозволяла визначати пріорітети та діяти на випередження.
6. Найважче, що нам потрібно сприйняти, що ППО не зможе прикрити усі цивільні об'єкти від дій російських терористів. З цими постійними ударами доведеться навчитись жити, так само, як це робили мешканці Лондона та багатьох місць Британії, які потерпали від гітлерівських бомбардувань під час Другої світової. Ми вистоїмо та переможемо так, як це зробили демократичні держави у той страшний час.
Wisznia2021 написав:Обьясните пжлста, что єто за флеш моб с гиркиним? Что он знает, что за его поимку дают бешенние деньги? Что в нём ценного?
Официальный представитель рфского ЧВК, что имел под своим управлением вооруженные подразделения на территории Украины. Именно его действиями в совокупности с другими было организованно "Порно в Крыму", приемлемое для менталитета вражеских СМИ, и разноса по ВСЕМУ миру. Коммуникация с органами Государственной власти Украины, да так, что все институты Государства оказались парализованными.(а ведь до сих пор из Киева не убраны с постов "консервы", экономические рычаги, пути, ключевые фигуры,...) Вот смотрите, даже наше быдло сформировало у себя в голове стереотип на базе трудов Гиркиных, и рфского ЧВК - "Это крымчане", это "Донецкие",....
А регулярные частя РФ в 14м заходили так же: Стирали артиллерией сёла на Донбассе, от границы хотя там никого кроме стариков и детей - гражданских не было... Организация "военного террора", над оккупированной территорией, вплоть до сбития Нидерландского Боинга. Полный, неограниченный доступ ко всем военным РФ базам с техникой, и т.д.
Там, список немереный - и за всем стоит Организация терроризма всеми фибрами РФ на Мировом уровне. Т.Е. Вчерашнее заявление из Израиля, это означает, то, что они только начинают в это "вкуриваться" - Масштабы всей Планеты (Мировой Войны развязанной РФ по всему Миру)
Это позиция заведомо пораженчиская! Задуматься уже пора, о ликвидации загроз территории Украины. А это совершенно иной способ мысления и видения ситуации. Отсюда и пути реализации Незалежності Неньки України.
Kudrjavuy написав:Население ещё не платили по сегодняшним ценам ни разу(в отопительный сезон), а им уже накручивают...(в 8! Раз больше.) Пенсия 2.100 Предлагаемая платёжка, "глубоко не уважаемым оратором", минимум от 22,4(х1000) грн.
Тримати низькі ціни на електрику та газ, це дотувати в першу чергу тих, хто багато споживає - з басейнами, зимовими садами і т.д. Субсидії якраз пенсіонерам дають можливість не відчути подорожчання, а може навіть трохи заробити при економії. А так купляти газ по 3000$ і продавти по 20$ то неправиьний підхід. Ще можна по споживанню диференціювати, малий обсяг малі ціни, більший прогресивно зростають.
Заработная плата у низшего сословия 5.000 Работающим на ключевых Государственных предприятиях заработную плату по факту не платят.(за месяц кидали то 750грн, то 7500 грн...)
Из-за войны уровень бедности в Украине вырос в десять раз - Всемирный банк ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ 2022, 12:18 - ИГОРЬ ПИЛИПИВ
Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи оценивает рост уровня бедности в Украине в десятикратном размере, а удары по критической инфраструктуре только усложняют экономическую стуацию.
Об этом он рассказал в интервью Reuters.
По его словам, двадцать пять процентов населения будут жить в бедности до конца года, по сравнению с чуть более чем 2% до войны, а к концу следующего года эта цифра может вырасти до 55%.
Банерджи добавляет, что зимний период может стать особенно тяжелым для украинцев. Разрушенные дома и отсутствующая критическая инфраструктура могут вызвать еще одну волну внутренней миграции на зимний период.
Президент Украины на этой неделе сказал международным донорам, что Украине нужно около 55 млрд долларов США - 38 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета в следующем году, и еще 17 млрд долларов США, чтобы начать восстановление критической инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты.
Банерджи также отметил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, теперь средства идут только на финансирование зарплат и пенсий, военных расходов и обслуживание внутреннего долга.
Если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег, что явно повлияет на уровень инфляции или еще больше сокращать социальные расходы, сказал он.
Напомним:
Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 года оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.
Инфляция в Украине в сентябре относительно августа выросла на 1,9%, а в годовом измерении выросла до 24,6%.
НБУ может пересмотреть прогноз по инфляции по результатам 2022 года в сторону уменьшения.
За чем тяжко и много работать? Когда можно тупо повысить цену. А дальше по принципу трансформатора. И дальше, на стритрейсинг. За чем, Вам сразу давался акцент, что: Украина нужна только УКРАИНЦАМ - пора задуматься о создании своего Государства.