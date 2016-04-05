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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2460246124622463
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:02

А в это же саме время:
https://www.rbc.ua/ukr/news/dnipri-vikr ... 99348.html
СБУ установила, что руководство ритуальной службы организовало незаконную схему. За взятки чиновники гарантировали места для погребения. Мошенники требовали от 10 до 50 тысяч гривен, несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тысячи гривен. Плата зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

В случае отказа родственников умершего платить "дань" чиновники намеренно затягивали процесс. Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн гривен.

Как говорит наш, батенька, "трансформатор"?
- Бизнес, и ничего более.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:27

  GALeon написав:Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз

Від закінчення розробки до першого випробування можуть пройти місяці, а то й роки
Xenon
 
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