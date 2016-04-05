https://www.rbc.ua/ukr/news/dnipri-vikr ... 99348.html СБУ установила, что руководство ритуальной службы организовало незаконную схему. За взятки чиновники гарантировали места для погребения. Мошенники требовали от 10 до 50 тысяч гривен, несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тысячи гривен. Плата зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.
В случае отказа родственников умершего платить "дань" чиновники намеренно затягивали процесс. Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн гривен.
Как говорит наш, батенька, "трансформатор"? - Бизнес, и ничего более.
Отдельно хочу поднять тему происходящего в Украине. Здесь оглядка на Гиркина - "реконструктора", или:
На вулиці в Харкові ввечері 16 жовтня зловили перевдягненого російського солдата-бурята. Про це повідомляє Телеграм-канал СтратКом ЗСУ. https://www.ostro.org/ua/general/society/news/649779/ "Вчора ввечері в Харкові на вулиці поліція впіймала блукаючого бурята, який виявився переодягнутим в цивільне російським військовим", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що при затриманому був російський паспорт та військовий квиток.
Не более, чем маленький посыл.(с 14 го года такого скота бродит по Украине...)
Человек уехал съездить к детям на недельку. Не в эвакуацию, не беженец, не.... Вернулся - дом разграблен. Написал заяву, Полиция, заявление приняла и ...(усё). В 14м-16годах такое жестко пресекалось спасибо ... отлавливали столько реальных армейских дрг, что ... - Уважаемые, а что происходит сейчас??? - Воры пошли грабить по новому, для них ничего не изменилось. Спасибо Оркам(что открыли свои и наши тюрьмы), и Закону Савченко. - Организованная преступность, что достигла пика перебралась в Европу, планктон продолжил свой рост на удобренной Войной почве.
Проблема физической ликвидации всех видов Преступности - это, в сегодняшних условиях Войны - условие сохранения нации и Украины.
Wisznia2021 написав:Обьясните пжлста, что єто за флеш моб с гиркиним? Что он знает, что за его поимку дают бешенние деньги? Что в нём ценного?
персонаж крепко нахулиганил в 2014 году
Меня удивляет, что никто не интересуется таким персонажем как Шарий и не дает за него вообще никаких денег. Это животное сидит в стране ЕС(!!) всячески пи..ит на свою родину, топит за орков и собирает средства на теплое обмундирование для боевых свинособак. В принципе, поскольку он живым ценности никакой не представляет и находится в доступном ЕС, то его бы отловили за сумму, в десятки раз меньшую, чем за Гиркина.