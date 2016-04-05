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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2461246224632464>
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:02

А в это же саме время:
https://www.rbc.ua/ukr/news/dnipri-vikr ... 99348.html
СБУ установила, что руководство ритуальной службы организовало незаконную схему. За взятки чиновники гарантировали места для погребения. Мошенники требовали от 10 до 50 тысяч гривен, несмотря на официальный платеж в размере 3,5 тысячи гривен. Плата зависела от локации кладбища и непосредственно места захоронения.

В случае отказа родственников умершего платить "дань" чиновники намеренно затягивали процесс. Ежемесячно организаторы сделки получали "прибыль" примерно в 7 млн гривен.

Как говорит наш, батенька, "трансформатор"?
- Бизнес, и ничего более.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:27

  GALeon написав:Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз

Від закінчення розробки до першого випробування можуть пройти місяці, а то й роки
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:31

  Xenon написав:
  GALeon написав:Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз

Від закінчення розробки до першого випробування можуть пройти місяці, а то й роки

Краще пiзно, нiж нiколи. Думаю випробувати будуть одразу в реальному бою, це було б логiчно.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:34

Отдельно хочу поднять тему происходящего в Украине.
Здесь оглядка на Гиркина - "реконструктора", или:
На вулиці в Харкові ввечері 16 жовтня зловили перевдягненого російського солдата-бурята. Про це повідомляє Телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/649779/
"Вчора ввечері в Харкові на вулиці поліція впіймала блукаючого бурята, який виявився переодягнутим в цивільне російським військовим", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що при затриманому був російський паспорт та військовий квиток.

Не более, чем маленький посыл.(с 14 го года такого скота бродит по Украине...)

Человек уехал съездить к детям на недельку.
Не в эвакуацию, не беженец, не....
Вернулся - дом разграблен.
Написал заяву, Полиция, заявление приняла и ...(усё).
В 14м-16годах такое жестко пресекалось спасибо ... отлавливали столько реальных армейских дрг, что ...
- Уважаемые, а что происходит сейчас???
- Воры пошли грабить по новому, для них ничего не изменилось. Спасибо Оркам(что открыли свои и наши тюрьмы), и Закону Савченко.
- Организованная преступность, что достигла пика перебралась в Европу, планктон продолжил свой рост на удобренной Войной почве.

Проблема физической ликвидации всех видов Преступности - это, в сегодняшних условиях Войны - условие сохранения нации и Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:20

  Мизантрóп написав:
  Wisznia2021 написав:Обьясните пжлста, что єто за флеш моб с гиркиним? Что он знает, что за его поимку дают бешенние деньги? Что в нём ценного?

персонаж крепко нахулиганил в 2014 году

Меня удивляет, что никто не интересуется таким персонажем как Шарий и не дает за него вообще никаких денег. Это животное сидит в стране ЕС(!!) всячески пи..ит на свою родину, топит за орков и собирает средства на теплое обмундирование для боевых свинособак. В принципе, поскольку он живым ценности никакой не представляет и находится в доступном ЕС, то его бы отловили за сумму, в десятки раз меньшую, чем за Гиркина.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:25

GALeon

наверное сначала нужно перепрыгивать а потом Гоп говорить.
А так очередная новость отвлечь внимание , подарить надежду.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:В принципе, поскольку он живым ценности никакой не представляет и находится в доступном ЕС, то его бы отловили за сумму, в десятки раз меньшую, чем за Гиркина

Викрасти Шарыя в ЄС - це злочин на території дружньої держави. не варіант. Тут тільки екстрадиція.
А з гірчиком - це все в межах закону.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Від закінчення розробки до першого випробування можуть пройти місяці, а то й роки

Ходять слухе, що перші випробування вже були. В Криму багатенько бавовни останнім часом
sashaqbl
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Schmit
 
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