Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.
они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома. И теперь их цели сосредоточены будут на Киев.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:20
Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.
они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома. И теперь их цели сосредоточены будут на Киев.
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Эта "инфр." киевская за 8 мес. не удосужилась восстановить бомбоубежище. Затоплено водой и со сгнившей электропроводкой. Мой друг детства сегодня второй раз за неделю мог расстаться с жизнью. Его спасло чудо.
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