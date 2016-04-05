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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:20

Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.
они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома. И теперь их цели сосредоточены будут на Киев. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.

Вже розбирали, що ці всі заяви - це значною мірою русняве іІПСО.
А щодо "они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома" - треба дуже дофіга дронів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эта "инфр." киевская за 8 мес. не удосужилась восстановить бомбоубежище. Затоплено водой и со сгнившей электропроводкой. Мой друг детства сегодня второй раз за неделю мог расстаться с жизнью. Его спасло чудо.
wadimk
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