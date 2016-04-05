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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2462246324642465>
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:20

Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.
они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома. И теперь их цели сосредоточены будут на Киев. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Теперь понятно почему вчера была информация от друзей пуйла о выезде граждан из Украины.

Вже розбирали, що ці всі заяви - це значною мірою русняве іІПСО.
А щодо "они решили дронами уничтожать инфр. и жилые дома" - треба дуже дофіга дронів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эта "инфр." киевская за 8 мес. не удосужилась восстановить бомбоубежище. Затоплено водой и со сгнившей электропроводкой. Мой друг детства сегодня второй раз за неделю мог расстаться с жизнью. Его спасло чудо.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:51

  Xenon написав:
  GALeon написав:Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.

Укроборонпром натякає українцям на сюрприз

Від закінчення розробки до першого випробування можуть пройти місяці, а то й роки

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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Медведев угрожает Израилю | Виталий Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:50

Бумеранг?

Русня сьогодні знову в ейфорії від прильотів по Києву. І пох, що на фронті рф все більше відгрібає, не маючи військових успіхів і перетворюючись на посміховисько в очах світу через використання на передовій музейних експонатів техніки, зброї та військового одягу. І пох, що їхніх чмобіків щодня тисячами на убой відправляють в Україну – без належного екіпірування та озброєння, без медогляду та тренувань. І пох, що міжнародна спільнота вже сформувала своє ставлення до рф як до країни-терористки та неофіційно закріпила за нею статус «країна-404». Але ж сьогодні прилетіло по Києву! Аж 5 із тридцяти запущених дронів долетіли! Радість всеросійська!
І треба ж такому трапитися:
В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:52


Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 17 жов, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:58

fler
Это не бумеранг - это карма
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:05

  BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.


Ну как груженный: самолет похоже не транспортный(в таком скорее всего нет катапультирования), возможно штурмовик или истребитель.
Евгений Н.
 
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