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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:21
BIGor написав: fler написав:
В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.
Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
Ну и пусть зато прозрачней свет
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:39
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:49
vitaliian написав:
https://t.me/lachentyt/21135?single
загорелись двигатели,боевые голуби с Украины https://t.me/insiderUKR/44064
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:55
Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".
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Додано: Пон 17 жов, 2022 18:56
BIGor написав: fler написав:
В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.
Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
️Упавшим на жилой дом в Ейске военным самолётом был Су-34
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