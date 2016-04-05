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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2462246324642465
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:21

  BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.

Ну и пусть зато прозрачней свет
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Фото и видео из ейска

https://t.me/lachentyt/21135?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:49

  vitaliian написав:https://t.me/lachentyt/21135?single

загорелись двигатели,боевые голуби с Украины https://t.me/insiderUKR/44064
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
️Упавшим на жилой дом в Ейске военным самолётом был Су-34
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