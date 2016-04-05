Schmit написав: Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК? Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.
Наши уже и ракеты научились сбивать иглами, а мопеды и подавно можно. До сих пор не понятно почему ничего из этого нет по периметру, если в телеге за пол часа до взрыва начали отписывать пункты пролёта, а стреляют по ним из зениток, судя по утреннему видео от ПВОшника не сильно удачно. Короче, это сильно простое, чтоб сбивать)). Кстати, кто то видел работу стингера за время войны. Видео удачной работы иглы" очень много. Но чтоб Стингер хз, даже названия по видео не слышал
Ща прощупать ПВО мопедами, а потом и рокэтами могут шмалять
Востаннє редагувалось hume в Пон 17 жов, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав: Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК? Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.
Я только что своими глазами под Борисполем видел як не облаштовують. гатят со всех сторон так, шо гай шумить (подробнисти есть во всех новостях). и с крупнокалиб. тоже посбивали всё
beee написав:Я только что своими глазами под Борисполем видел як не облаштовують. гатят со всех сторон так, шо гай шумить (подробнисти есть во всех новостях). и с крупнокалиб. тоже посбивали всё
Вопрос только почему до Борисполя долетел? Человек частично прав. Нужно организовать эшелонированную систему ловли мопедов. От границы и Черного моря. А вообще надо работать с Израилем. По моему в их интересах уничтожить завод в Иране.