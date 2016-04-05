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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2463246424652466>
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:21

  BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.

Ну и пусть зато прозрачней свет
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:39

Фото и видео из ейска

https://t.me/lachentyt/21135?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:49

  vitaliian написав:https://t.me/lachentyt/21135?single

загорелись двигатели,боевые голуби с Украины https://t.me/insiderUKR/44064
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запускають новий проєкт під пілотною назвою "Бавовна у Москві".
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
️Упавшим на жилой дом в Ейске военным самолётом был Су-34
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:24

  GALeon написав:
BIGor написав:
  fler написав:В Єйську (Краснодарський край) сьогодні ввечері військовий літак впав на житлові будинки, стався вибух боєкомплекту. Розірвало квартири у будинку. Пілот катапультувався.

Там походу груженный ракетами самолет упал. Хорошо прожарило кацапов местных.
️Упавшим на жилой дом в Ейске военным самолётом был Су-34

"Яка сумна новина..."
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:11

  Schmit написав:
Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.

Наши уже и ракеты научились сбивать иглами, а мопеды и подавно можно. До сих пор не понятно почему ничего из этого нет по периметру, если в телеге за пол часа до взрыва начали отписывать пункты пролёта, а стреляют по ним из зениток, судя по утреннему видео от ПВОшника не сильно удачно. Короче, это сильно простое, чтоб сбивать)). Кстати, кто то видел работу стингера за время войны. Видео удачной работы иглы" очень много. Но чтоб Стингер хз, даже названия по видео не слышал

Ща прощупать ПВО мопедами, а потом и рокэтами могут шмалять
Востаннє редагувалось hume в Пон 17 жов, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:11

  Schmit написав:
Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.

Я только что своими глазами под Борисполем видел як не облаштовують.
гатят со всех сторон так, шо гай шумить (подробнисти есть во всех новостях). и с крупнокалиб. тоже
посбивали всё
beee
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:15

на днях видел, как над Запорожьем в сторону Днепра летел этот мопед. Тоже подумал, нехрена себе, сколько уже пролетел из оккупир. территории и его ещё не сбили.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:17

  beee написав:Я только что своими глазами под Борисполем видел як не облаштовують.
гатят со всех сторон так, шо гай шумить (подробнисти есть во всех новостях). и с крупнокалиб. тоже
посбивали всё
Вопрос только почему до Борисполя долетел? Человек частично прав. Нужно организовать эшелонированную систему ловли мопедов. От границы и Черного моря. А вообще надо работать с Израилем. По моему в их интересах уничтожить завод в Иране.
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