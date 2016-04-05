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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:35

  beee написав:
  Schmit написав:
Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.

Я только что своими глазами под Борисполем видел як не облаштовують.
гатят со всех сторон так, шо гай шумить (подробнисти есть во всех новостях). и с крупнокалиб. тоже
посбивали всё

Це хаотична безсистемна робота. Десь гатять з усього, а десь до Вінниці постійно долітають. Потрібна система - щільні периметри чергових постів навколо великих міст чи хоча б критичних об'єктів через кожні, наприклад 2-5-10 км (тут хз, якщо чутно за 20км) чи у шахматному порядку, чи у декілька шарів, які активуються на період тривоги...
Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.

ИМХО это идеальная цель для модернизированной Шилки не говоря уже о Гепарде
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 21:01

  Schmit написав:
Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.

Тому що рашка на те і розраховує, щоб ПВО і ПЗРК будуть зняті з фронту і стягнуті для захисту неба в Києві, хоча ті руйнування, що завдаються не варті взагалі уваги - у киян дуже сильно підгорає від пари прильотів, так ідіть в укриття - якщо загиблі сиділи в квартирах, то виключно їх вина, що вони не дослухаються до тривог. Ризики береш на себе. Якщо влада поведеться, тоді на фронті почнуть утюжити авіацією армію. І рашка перемолотить усі моторизовані бригади.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 21:09

  Прохожий написав:
  Schmit написав:Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.

ИМХО это идеальная цель для модернизированной Шилки не говоря уже о Гепарде

Да, любая спарка, счетверёнка (хоть Максимы, если остались), как в ВМВ + какие то сонары, настроенные на специфический звук мопеда.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.

Як писала одна людина, що в темі, достатньо легкомоторних літачків ( а-ля боротьба з наркомафією) для патрулювання і вильоту на перехоплення дронів .
Він (дрон), паскуда інерціальна - летить по маршруту з коректування по ГЛОНАС.
Не така вже прутка здобич.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 21:18

НАТО проверит, могут ли его ядерные бомбы "подрулить" к Путину в бункер

ВВС стран-членов НАТО в понедельник начинают ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") по ядерному сдерживанию, сообщает Североатлантический альянс.
В авиационных учениях, которые будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября, будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО. ВВС США в этих целях направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

При этом в НАТО заявили, что учение является плановым, не связано с текущими мировыми событиями и боевое оружие на самолетах использоваться не будет.
По данным Федерации американских ученых, США располагают на базах в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб.
Ядерные авиабомбы B61-3 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 60 или 170 килотонн и B61-4 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 10 или 45 килотонн размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

В частности, на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) под присмотром американских военных хранится по 20 ядерных авиабомб.

Авиабомбы могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-15E, F-16C/D и Tornado.
Эти авиабомбы планируется заменить на новые варианты - B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн). В 2015 году эта модификация без боезаряда прошла испытание в американском штате Невада.

Особенность новой авиабомбы, способной заменить старые модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.
https://t.me/ivan_preobraz/1817
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 21:39

И снова про мобиков

https://youtube.com/shorts/ZvDLjE12Hds?feature=share
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