Упавший в Ейске Су-34 стал четвертым за месяц самолетом, не долетевшим до фронта. В доме, на который он упал, больше 300 квартир



Что известно о катастрофе, жертвах, разрушениях и комментариях властей — в обзоре «МО».



❗️Это десятая небоевая потеря самолета российскими войсками с начала войны, подсчитал The Bell. Это вторая потеря Су-34 за месяц, всего же с начала октября разбилось четыре самолета.

❗️Судя по данным Росреестра, в доме на Коммунистической 20/1 находится больше 300 квартир, подчитал «МО». В оперативном штабе по ликвидации ЧП сообщили, что в нем проживало около 600 человек.

❗️Летчики успели катапультироваться и выжили. Они уже дали комментарии о происшествии. По их словам, результатом катастрофы стал пожар в одном из двигателей.

❗️Жильцы выпрыгивали с балконов, когда началась пожар, рассказала изданию «Вот Так» одна из жительниц этого дома. «Самолет упал, осколки полетели в дом — там все гореть начало. Нас эвакуировали пожарные», — рассказала Анастасия.

❗️Среди погибших есть дети его знакомых, рассказал местный политик Александр Коровайный в эфире «Дождя». «Это густонаселенный микрорайон, а дом является одним из самых крупных в нашем городе», — отметил Коровайный.

Известно уже о трёх погибших.

❗️Число пострадавших увеличилось до 19 человек, из них семеро взрослых и один ребёнок в тяжелом состоянии.



Первый канал в программе «Время» уделил катастрофе две с половиной минуты. Корреспондент рассказала о «хлопках» на месте трагедии, после чего начался сюжет о завершении мобилизации в Москве и области.