|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 18 жов, 2022 05:37
Ukrainian написав:
А Україна ніяк не може купити в Ірану пару сотень «мопедів»чи ракет на 700 км ?
Так Кулеба вчора з переляканою мордою з бомбосховища інтерв'ю давав замість того щоб мотатися по світу і зброю купувати-просити-вимагати. Такі у нас підвально-перелякані топ чинуши які зробилинасвсіхразом.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5700
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6370 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 18 жов, 2022 07:17
GALeon написав:
альність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.
Укроборонпром натякає українцям на сюрприз
Що таке Укробронпром? Недолуга прокладка між міноборони та виробниками зброї, яка у всіх плутається під ногами, нічого не робить і лише заважає зі своїми дебільними ініціативами? Набір елітних прикоритних чинуш з височеннами зарплатами прилаштованих зробиливсіхразом? Хтось тут в курсі, що за їх ініциативою в Україні ЗАБОРОНЕНА розробка приватними компаніями бойових дронів? І це під час найстрашнішої війни тисячоліття!!! Отже, якщо виробник зможе і захоче зробити бойовий дрон, його за це чекає в'язниця за поданням зробиливсіхразом !
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5700
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6370 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 18 жов, 2022 07:34
Ukrainian написав:
А Україна ніяк не може купити в Ірану пару сотень «мопедів»чи ракет на 700 км ?
не може, бо іран з русичами домовилися не за гроші, а за ядерні технології.
наразі чекаємо на виступ Ізраїль.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5455
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:22
Так, что за зрада? Последние пару страничек расслабились все.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:28
Schmit написав: beee написав:
Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.
Потрібна система - щільні периметри чергових постів навколо великих міст чи хоча б критичних об'єктів через кожні, наприклад 2-5-10 км (тут хз, якщо чутно за 20км) чи у шахматному порядку, чи у декілька шарів, які активуються на період тривоги...
Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.
Жирик умер, но дело его живёт!
В 2006 году Владимир Жириновский отметился несколькими скандальными инициативами. В частности, на заседании Госдумы Владимир Вольфович призвал вооружить всех мужчин и отправить их на отстрел возвращающихся в Россию перелетных птиц, чтобы предотвратить эпидемию птичьего гриппа.
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 1045
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105171
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|467851
|
|
|1
|4010
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|