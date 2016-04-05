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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2464246524662467
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 05:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:А Україна ніяк не може купити в Ірану пару сотень «мопедів»чи ракет на 700 км ?

Так Кулеба вчора з переляканою мордою з бомбосховища інтерв'ю давав замість того щоб мотатися по світу і зброю купувати-просити-вимагати. Такі у нас підвально-перелякані топ чинуши які зробилинасвсіхразом. :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:альність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку.
Укроборонпром натякає українцям на сюрприз

Що таке Укробронпром? Недолуга прокладка між міноборони та виробниками зброї, яка у всіх плутається під ногами, нічого не робить і лише заважає зі своїми дебільними ініціативами? Набір елітних прикоритних чинуш з височеннами зарплатами прилаштованих зробиливсіхразом? Хтось тут в курсі, що за їх ініциативою в Україні ЗАБОРОНЕНА розробка приватними компаніями бойових дронів? І це під час найстрашнішої війни тисячоліття!!! Отже, якщо виробник зможе і захоче зробити бойовий дрон, його за це чекає в'язниця за поданням зробиливсіхразом ! :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 07:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:А Україна ніяк не може купити в Ірану пару сотень «мопедів»чи ракет на 700 км ?

не може, бо іран з русичами домовилися не за гроші, а за ядерні технології.
наразі чекаємо на виступ Ізраїль.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так, что за зрада? Последние пару страничек расслабились все.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:28

  Schmit написав:
  beee написав:Цікаве питання, чому для перехоплення дронів не облаштовують пости по периметру міст чи хоча б критичних об'єктів зі стінгерами/іглами/ЗУшками/чи навіть простими ДШК?
Якщо для ракет це малоефективно, то для шумних (як кажуть - чутно за 20 км), повільних низьколетячих дронів ефективність буде під 100%. Та й ефективність протиракетної оборони це підніме на декілька відсотків.

Потрібна система - щільні периметри чергових постів навколо великих міст чи хоча б критичних об'єктів через кожні, наприклад 2-5-10 км (тут хз, якщо чутно за 20км) чи у шахматному порядку, чи у декілька шарів, які активуються на період тривоги...
Кажу постів, хоча тут і бандермобіля достатньо з ДШК на борту і трасуючими патронами.

Жирик умер, но дело его живёт!
В 2006 году Владимир Жириновский отметился несколькими скандальными инициативами. В частности, на заседании Госдумы Владимир Вольфович призвал вооружить всех мужчин и отправить их на отстрел возвращающихся в Россию перелетных птиц, чтобы предотвратить эпидемию птичьего гриппа.
Dobrofey
 
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