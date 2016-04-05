Schmit написав:Довго і безуспішно літачки шукатимуть ці дрони, та й радари їх нормально не бачать. Тому потрібно, виходячи з того, що маємо (думаю, калібра 12.7 у нас достатньо), облаштовувати периметри для візуально-слухового спостереження/знищення. Або можна і надалі збивати дрони будівлями та інфраструктурою.
Минулого тижня було відео, де крилату ракету збивають з ПЗРК. І по відео зрозуміло, що її там ЧЕКАЛИ. А це означає, що система постів облаштована. Але перекрити повністю наглухо всю територію на жаль неможливо. І з 12.7 на жаль не все так гладко. Навіть 7.62 бракує. На фронті є батальйони, де на озброєнні кулемети Дегтярьова.
За последние 9 дней разрушены 30% электростанций в Украине, - сообщил Владимир Зеленский в Твиттере
«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», – написал он.
🇺🇦 Украина Сейчас
❗️Ситуація критична. Українцям радять готуватися до відключень світла, води та тепла
«У нас критична ситуація у всій країні. Один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання», – сказав заступник голови ОП Кирило Тимошенко
Вчера я анонсировал закрытую встречу организованную тремя американскими министерствами, посвященную российскому ВПК и шагам, которые необходимо предпринять чтобы нанести по нему ощутимые удары. Четче всего это событие отыграла Politico. У них в распоряжении оказались презентационные слайды. Есть нюанс. “Мы не можем ссылаться или публиковать слайды со встречи, которые мы получили, но мы можем написать о них (Злобный смех)”, - написало издание. И написало😎.... 1. На слайде под названием «Санкции и экспортный контроль подрывают военные усилия Москвы» отмечается, что с начала войны Россия потеряла «более 6000 единиц техники». Более того, российские силы «расходуют боеприпасы непомерно высокими темпами». 2. В презентации говорится, что экспортный контроль за поставками компонентов, которые могут быть использованы для производства вооружений оказался эффективным. Москва теперь полагается на «контрабандные чипы» и «импорт более низкого качества» из таких стран, как Китай. 3. Кремль сейчас испытывает «критическую нехватку bearings (подшипников?), что подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем», в то время как российской оборонной промышленности «не хватает материалов и комплектующих… для корабельных дизельных двигателей, деталей для вертолетных и авиационных двигателей, танковых системы управления огнем». 4. Страны-союзники должны сохранять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, произведенной в США, поскольку российским разведывательным службам «было поручено незаконно приобретать западные технологии и детали».