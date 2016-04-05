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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2465246624672468
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Довго і безуспішно літачки шукатимуть ці дрони, та й радари їх нормально не бачать. Тому потрібно, виходячи з того, що маємо (думаю, калібра 12.7 у нас достатньо), облаштовувати периметри для візуально-слухового спостереження/знищення. Або можна і надалі збивати дрони будівлями та інфраструктурою.

Минулого тижня було відео, де крилату ракету збивають з ПЗРК. І по відео зрозуміло, що її там ЧЕКАЛИ. А це означає, що система постів облаштована. Але перекрити повністю наглухо всю територію на жаль неможливо.
І з 12.7 на жаль не все так гладко. Навіть 7.62 бракує. На фронті є батальйони, де на озброєнні кулемети Дегтярьова.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За последние 9 дней разрушены 30% электростанций в Украине, - сообщил Владимир Зеленский в Твиттере

«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», – написал он.



🇺🇦 Украина Сейчас

❗️Ситуація критична. Українцям радять готуватися до відключень світла, води та тепла

«У нас критична ситуація у всій країні. Один регіон залежить від іншого. Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання», – сказав заступник голови ОП Кирило Тимошенко
beee
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:18

Вчера я анонсировал закрытую встречу организованную тремя американскими министерствами, посвященную российскому ВПК и шагам, которые необходимо предпринять чтобы нанести по нему ощутимые удары.
Четче всего это событие отыграла Politico. У них в распоряжении оказались презентационные слайды. Есть нюанс. “Мы не можем ссылаться или публиковать слайды со встречи, которые мы получили, но мы можем написать о них (Злобный смех)”, - написало издание.
И написало😎....
1. На слайде под названием «Санкции и экспортный контроль подрывают военные усилия Москвы» отмечается, что с начала войны Россия потеряла «более 6000 единиц техники». Более того, российские силы «расходуют боеприпасы непомерно высокими темпами».
2. В презентации говорится, что экспортный контроль за поставками компонентов, которые могут быть использованы для производства вооружений оказался эффективным. Москва теперь полагается на «контрабандные чипы» и «импорт более низкого качества» из таких стран, как Китай.
3. Кремль сейчас испытывает «критическую нехватку bearings (подшипников?), что подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем», в то время как российской оборонной промышленности «не хватает материалов и комплектующих… для корабельных дизельных двигателей, деталей для вертолетных и авиационных двигателей, танковых системы управления огнем».
4. Страны-союзники должны сохранять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, произведенной в США, поскольку российским разведывательным службам «было поручено незаконно приобретать западные технологии и детали».


https://t.me/blacklampa/7339
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:48

Цікаво, обидві сторони продовжують піднімати ставки:
Верховна Рада визнала Ічкерію окупованою росією територією

Також парламентарі засудили вчинення геноциду чеченського народу. 287 – за.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:50

  vitaliian написав:
Вчера я анонсировал закрытую встречу организованную тремя американскими министерствами, посвященную российскому ВПК и шагам, которые необходимо предпринять чтобы нанести по нему ощутимые удары.
Четче всего это событие отыграла Politico. У них в распоряжении оказались презентационные слайды. Есть нюанс. “Мы не можем ссылаться или публиковать слайды со встречи, которые мы получили, но мы можем написать о них (Злобный смех)”, - написало издание.
И написало😎....
1. На слайде под названием «Санкции и экспортный контроль подрывают военные усилия Москвы» отмечается, что с начала войны Россия потеряла «более 6000 единиц техники». Более того, российские силы «расходуют боеприпасы непомерно высокими темпами».
2. В презентации говорится, что экспортный контроль за поставками компонентов, которые могут быть использованы для производства вооружений оказался эффективным. Москва теперь полагается на «контрабандные чипы» и «импорт более низкого качества» из таких стран, как Китай.
3. Кремль сейчас испытывает «критическую нехватку bearings (подшипников?), что подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем», в то время как российской оборонной промышленности «не хватает материалов и комплектующих… для корабельных дизельных двигателей, деталей для вертолетных и авиационных двигателей, танковых системы управления огнем».
4. Страны-союзники должны сохранять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, произведенной в США, поскольку российским разведывательным службам «было поручено незаконно приобретать западные технологии и детали».


https://t.me/blacklampa/7339

Це все круто в середньостроковій переспективі. Але в короткостроковій нам доведеться страждати від залишків того що п%&орасам залишили діди.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:53

  sashaqbl написав:Цікаво, обидві сторони продовжують піднімати ставки:
Верховна Рада визнала Ічкерію окупованою росією територією

Також парламентарі засудили вчинення геноциду чеченського народу. 287 – за.

Це дуже добре. Але дуже пізно. Ми всі відповідальні за те як тоді ставились до кацапо-чеченьскіх війн. Чеченці залишились наодинці з цими тваринами. Уявіть собі зараз нашу війну, але геть без будьякої допомоги + половина світу завдяки кацапській пропаганді вважає вас терористами. Це ПЦ через що вони пройшли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Уявіть собі зараз нашу війну, але геть без будьякої допомоги + половина світу завдяки кацапській пропаганді вважає вас терористами.


Нас би вже не було.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:57

Тихим сапом

Парламент Естонії 18 жовтня схвалив заяву, у якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголошує Росію державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє https://rus.err.ee/1608755458/rijgikogu ... sticheskim
Як відомо, Україна вимагає від США визнання за Росією такого статусу. Детально про те, чому йдеться саме про "спонсора тероризму", йдеться у інтерв’ю посла України в США Оксани Маркарової. https://www.eurointegration.com.ua/inte ... 0/7147819/
У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.
ЄВРОПАРЛАМЕНТ ГОЛОСУВАТИМЕ ЗА ВИЗНАННЯ РОСІЇ ДЕРЖАВОЮ-СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ під час сесії 21-24 листопада.
fler
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