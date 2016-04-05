Вчера я анонсировал закрытую встречу организованную тремя американскими министерствами, посвященную российскому ВПК и шагам, которые необходимо предпринять чтобы нанести по нему ощутимые удары.

Четче всего это событие отыграла Politico. У них в распоряжении оказались презентационные слайды. Есть нюанс. “Мы не можем ссылаться или публиковать слайды со встречи, которые мы получили, но мы можем написать о них (Злобный смех)”, - написало издание.

И написало😎....

1. На слайде под названием «Санкции и экспортный контроль подрывают военные усилия Москвы» отмечается, что с начала войны Россия потеряла «более 6000 единиц техники». Более того, российские силы «расходуют боеприпасы непомерно высокими темпами».

2. В презентации говорится, что экспортный контроль за поставками компонентов, которые могут быть использованы для производства вооружений оказался эффективным. Москва теперь полагается на «контрабандные чипы» и «импорт более низкого качества» из таких стран, как Китай.

3. Кремль сейчас испытывает «критическую нехватку bearings (подшипников?), что подрывает производство танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем», в то время как российской оборонной промышленности «не хватает материалов и комплектующих… для корабельных дизельных двигателей, деталей для вертолетных и авиационных двигателей, танковых системы управления огнем».

4. Страны-союзники должны сохранять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, произведенной в США, поскольку российским разведывательным службам «было поручено незаконно приобретать западные технологии и детали».