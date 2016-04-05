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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2466246724682469
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:16

Niro
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:20

  sashaqbl написав:Цікаво, обидві сторони продовжують піднімати ставки:
Верховна Рада визнала Ічкерію окупованою росією територією

Також парламентарі засудили вчинення геноциду чеченського народу. 287 – за.


Виявляється, і тут не все так просто!

І.Геращенко:
Рада сьогодні 287-ма голосами проголосувала постанову №8132 “Про Заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу”, якою, це зрозуміло і з назви, визнала суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія й засудила геноцид чеченського народу, скоєний московитами. Справа хороша, правильна й гідна та з серйозними перспективами на майбутнє. Тут усе добре.

А от, коли дивимося на процедуру й інтрижки навколо хорошої справи, то стає троки прикро. Бо сьогоднішня подія має свою історію. Ще пару тижнів тому Олексій Гончаренко зареєстрував постанову з аналогічним змістом. Але її тупо ігнорували слуги й керівництво Ради. Перше - Гончаренко з фракції Євросолідарність. Інше - серед слуг дуже багато латентних колаборантів, які тільки під прямим примусом голосують за антирашистські рішення. І третє - всі минулі тижні зелена опа не давала своїм лакеям у Раді вказівок про підтримку даної постанови. Оскільки відомо, що слуги бояться голосувати за опозиційні проєкти, їм від ЄС запропонували внести спільний законопроєкт. І це було проігноровано.

А вчора після кількох тижнів ігнорування теми, не витримав і з публічним відеозверненням до Зеленського, Стефанчука й Шмигаля звернувся лідер чеченського народу прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв із закликом визнати незалежність Ічкерії. І все вмить завертілося. Сьогодні, як завжди "на вимогу та за підтримки презідєнта України", терміново підготували й підписали групою нардепів на чолі із Стефанчуком текст постанови й невідкладно проголосували.

Ще раз - добре, що проголосували. Але скажіть: тиждень чи два тому, коли жорстко відмовлялися, підстав для такого визнання було менше? Чи була якась інша реальність? От ми згадуємо з огидою про рашистських ваньок і маньок, як безсловесних рабів їхнього путніа. А оці наші слуги, які готові щось робити лише за наказом із Банкової, вони набагато кращі?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Але скажіть: тиждень чи два тому, коли жорстко відмовлялися, підстав для такого визнання було менше? Чи була якась інша реальність? От ми згадуємо з огидою про рашистських ваньок і маньок, як безсловесних рабів їхнього путніа. А оці наші слуги, які готові щось робити лише за наказом із Банкової, вони набагато кращі?

Слуги звісно мудаки, але на рахунок того, чи тиждень тому підстав було менше... Такий крок - це черговий підйом ставок. Стався він, ймовірно у відповідь на продовження обстрілів енергетики, а не через звернення Закаєва. Закаєв теж такі звернення робить від початку війни. Хоча, звісно, ідею стирили в Гончаренка напевно
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:38

sashaqbl

Невже не можуть хоча б на час війни стати нормальними адекватними людьми, які думають про державу,а не вибори та підлянки?!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:49

Береза пише:
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности по Украине.

Если в результате этого будет принято решение о закрытии неба, то поездку в США британского министра можно будет считать очень успешной. В мегабыстрое (в течение недели) получение ПРО и ПВО от партнеров я не верю. Есть процедура. А все остальное, включая обеспокоенность и озабоченность, будут не эффективно.


Чесно кажучи, слабо вірю в закриття неба...
sashaqbl
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