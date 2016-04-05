sashaqbl написав:Цікаво, обидві сторони продовжують піднімати ставки:
Верховна Рада визнала Ічкерію окупованою росією територією
Також парламентарі засудили вчинення геноциду чеченського народу. 287 – за.
Виявляється, і тут не все так просто!
І.Геращенко: Рада сьогодні 287-ма голосами проголосувала постанову №8132 “Про Заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу”, якою, це зрозуміло і з назви, визнала суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія й засудила геноцид чеченського народу, скоєний московитами. Справа хороша, правильна й гідна та з серйозними перспективами на майбутнє. Тут усе добре.
А от, коли дивимося на процедуру й інтрижки навколо хорошої справи, то стає троки прикро. Бо сьогоднішня подія має свою історію. Ще пару тижнів тому Олексій Гончаренко зареєстрував постанову з аналогічним змістом. Але її тупо ігнорували слуги й керівництво Ради. Перше - Гончаренко з фракції Євросолідарність. Інше - серед слуг дуже багато латентних колаборантів, які тільки під прямим примусом голосують за антирашистські рішення. І третє - всі минулі тижні зелена опа не давала своїм лакеям у Раді вказівок про підтримку даної постанови. Оскільки відомо, що слуги бояться голосувати за опозиційні проєкти, їм від ЄС запропонували внести спільний законопроєкт. І це було проігноровано.
А вчора після кількох тижнів ігнорування теми, не витримав і з публічним відеозверненням до Зеленського, Стефанчука й Шмигаля звернувся лідер чеченського народу прем’єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв із закликом визнати незалежність Ічкерії. І все вмить завертілося. Сьогодні, як завжди "на вимогу та за підтримки презідєнта України", терміново підготували й підписали групою нардепів на чолі із Стефанчуком текст постанови й невідкладно проголосували.
Ще раз - добре, що проголосували. Але скажіть: тиждень чи два тому, коли жорстко відмовлялися, підстав для такого визнання було менше? Чи була якась інша реальність? От ми згадуємо з огидою про рашистських ваньок і маньок, як безсловесних рабів їхнього путніа. А оці наші слуги, які готові щось робити лише за наказом із Банкової, вони набагато кращі?
V2 написав:Але скажіть: тиждень чи два тому, коли жорстко відмовлялися, підстав для такого визнання було менше? Чи була якась інша реальність? От ми згадуємо з огидою про рашистських ваньок і маньок, як безсловесних рабів їхнього путніа. А оці наші слуги, які готові щось робити лише за наказом із Банкової, вони набагато кращі?
Слуги звісно мудаки, але на рахунок того, чи тиждень тому підстав було менше... Такий крок - це черговий підйом ставок. Стався він, ймовірно у відповідь на продовження обстрілів енергетики, а не через звернення Закаєва. Закаєв теж такі звернення робить від початку війни. Хоча, звісно, ідею стирили в Гончаренка напевно
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности по Украине.
Если в результате этого будет принято решение о закрытии неба, то поездку в США британского министра можно будет считать очень успешной. В мегабыстрое (в течение недели) получение ПРО и ПВО от партнеров я не верю. Есть процедура. А все остальное, включая обеспокоенность и озабоченность, будут не эффективно.
МИД Украины предложит Зеленскому разорвать отношения с Ираном. Причина - поставки вооружений России.
Любопытный вопрос: российский МИД не ставит и не собирается ставить перед Путиным вопрос о разрыве отношений со странами-союзницами Украины, поставляющими ей оружие. Причина в целом понятна: их слишком много.
Так-то Россия уже фактически находится в положении изгоя, но фиксировать эту ситуацию в Кремле не спешат.
Schmit написав:Не розумію, чому хтось вирішив, що невиїзний Зе та щоденні відосики принесуть державі більше користі.
Україна зі Зе вже багато потрималася і має відносно хороші результати у війні. Так, є втрати й великі руйнування, але моральних дух доволі високий. Це свідчить про те, що президент правильну дорогу обрав. Якщо б він виїхав з країни, то немає гарантій того, щоб він зміг отримати більше того, що є зараз. При цьому моральних дух нашої армії міг бути набагато нижче.
З 7 по 18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України та Києву: під обстріл потрапила цивільна та критична інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти. Загинули понад 70 людей, травмувалися — понад 240, повідомили в ДСНС.
Schmit написав:Не розумію, чому хтось вирішив, що невиїзний Зе та щоденні відосики принесуть державі більше користі.
Україна зі Зе вже багато потрималася і має відносно хороші результати у війні. Так, є втрати й великі руйнування, але моральних дух доволі високий. Це свідчить про те, що президент правильну дорогу обрав. Якщо б він виїхав з країни, то немає гарантій того, щоб він зміг отримати більше того, що є зараз. При цьому моральних дух нашої армії міг бути набагато нижче.
Ви дійсно вважаєте що саме Зеленський - причина і основа наших Перемог? А в Поразках тоді хто винуватий?
Не зліпи собі кумира.... ПС Поразок у нас зараз не менше ніж перемог....Тому або не кажіть А, замовчуючи Б Або озвучуйте А і Б - разом.
budivelnik написав:Ви дійсно вважаєте що саме Зеленський - причина і основа наших Перемог? А в Поразках тоді хто винуватий?
Звісно він не є причиною перемог. Але те, що він залишився і його відосіки, безумовно, певною мірою вплинули на сприйняття цієї війни в світіна першому етапі. Хоча зараз, мені здається, він вже часами трошки переграє.