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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:якщо між постами 2-4 км).
Можливо повний периметр і не потрібен, можливо відстань може бути більшою.

На висоті 50 метрів ви дрон не побачите вже на відстані 500 метрів. Плюс до того їм маршрут програмують по низинам, складках рельєфу місцевості.
Вчора чи позавчора (дні трохи злились, не пам'ятаю) вони йшли по руслу Південного Бугу.

Непоганий варіант був збивати їх Мі-24В , якби вони були у нас у великій кількості.
Там кулемет ЯКБ 12.7 з адською швидкострільністю з трасерами, що видно куди направляти струю. Один вертоліт міг би пристроїтись і швидко группу дронів перебити. Але це потрібно їх багато по країні розставити. А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:58

В Ірані підтвердили плани передати росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «земля — земля».
Про це пише Reuters із посиланням на двох іранських високопосадовців та двох іранських дипломатів.

Угоду між Іраном та росією уклали 6 жовтня, коли до Москви приїхала іранська делегація у складі першого віцепрезидента Ірану Мохаммада Мохбера, двох високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції та офіційного представника Вищої ради нацбезпеки.

Один з іранських дипломатів підтвердив, що росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar.

В Ірані також відкинули твердження західних офіційних осіб про те, що таке передання зброї порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

«Де їх використовують — це не проблема продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом», — сказав іранський дипломат.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:05

  sashaqbl написав:. В Криму багатенько бавовни останнім часом

Партнери допомагають. Детальніше не буде. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.

А нет в достаточных количествах чего-то сверхзвукового, чтобы сбивать волной, просто проходя мимо?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:41

  Сибарит написав:
  Hotab написав:А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.

А нет в достаточных количествах чего-то сверхзвукового, чтобы сбивать волной, просто проходя мимо?

1. Оно так не собьется.
2. Можно неплохо покалечить людей, если носиться на пределе на сверхзвуке. В правилах полетов об этом есть прямой запрет. Война, конечно, все простит, но зачем издеваться над своими людьми.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:58

  Hotab написав:На висоті 50 метрів ви дрон не побачите вже на відстані 500 метрів. Плюс до того їм маршрут програмують по низинам, складках рельєфу місцевості.

Можливо якийсь Mavic - так, а шахід-самогубець візуально досить великий для виявлення. Та головне тут - шум, який чутно (кажуть) деколи і за 20 км.
Schmit
 
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