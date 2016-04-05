|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 18 жов, 2022 16:46
Schmit написав:
якщо між постами 2-4 км).
Можливо повний периметр і не потрібен, можливо відстань може бути більшою.
На висоті 50 метрів ви дрон не побачите вже на відстані 500 метрів. Плюс до того їм маршрут програмують по низинам, складках рельєфу місцевості.
Вчора чи позавчора (дні трохи злились, не пам'ятаю) вони йшли по руслу Південного Бугу.
Непоганий варіант був збивати їх Мі-24В , якби вони були у нас у великій кількості.
Там кулемет ЯКБ 12.7 з адською швидкострільністю з трасерами, що видно куди направляти струю. Один вертоліт міг би пристроїтись і швидко группу дронів перебити. Але це потрібно їх багато по країні розставити. А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 16:58
В Ірані підтвердили плани передати росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «земля — земля».
Про це пише Reuters із посиланням на двох іранських високопосадовців та двох іранських дипломатів.
Угоду між Іраном та росією уклали 6 жовтня, коли до Москви приїхала іранська делегація у складі першого віцепрезидента Ірану Мохаммада Мохбера, двох високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції та офіційного представника Вищої ради нацбезпеки.
Один з іранських дипломатів підтвердив, що росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar.
В Ірані також відкинули твердження західних офіційних осіб про те, що таке передання зброї порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.
«Де їх використовують — це не проблема продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом», — сказав іранський дипломат.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11074
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:05
sashaqbl написав:
. В Криму багатенько бавовни останнім часом
Партнери допомагають. Детальніше не буде.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:19
Hotab написав:
А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.
А нет в достаточных количествах чего-то сверхзвукового, чтобы сбивать волной, просто проходя мимо?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6672
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5605 раз.
- Подякували: 17568 раз.
-
- Профіль
-
63
33
32
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:41
Сибарит написав: Hotab написав:
А їх нема "Вешок" зовсім, а "Пешок" мало теж.
А нет в достаточных количествах чего-то сверхзвукового, чтобы сбивать волной, просто проходя мимо?
1. Оно так не собьется.
2. Можно неплохо покалечить людей, если носиться на пределе на сверхзвуке. В правилах полетов об этом есть прямой запрет. Война, конечно, все простит, но зачем издеваться над своими людьми.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:58
Hotab написав:
На висоті 50 метрів ви дрон не побачите вже на відстані 500 метрів. Плюс до того їм маршрут програмують по низинам, складках рельєфу місцевості.
Можливо якийсь Mavic - так, а шахід-самогубець візуально досить великий для виявлення. Та головне тут - шум, який чутно (кажуть) деколи і за 20 км.
Hotab написав:
Непоганий варіант був збивати їх Мі-24В , якби вони були у нас у великій кількості.
Збивати то так, а як виявляти? Проблема якраз з виявленням, бо радари не бачать, а в Мі-24 ви шуму шахіда не почуєте.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3291
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:04
Schmit написав:
шахід-самогубець візуально досить великий для виявлення
Я загалом мав на увазі кут візування на нього , якщо він низько. Тобто на таких висотах він в полі зору спостерігача кілька секунд. А якщо він ще і ховається між пагорбами у складках місцевості, то взагалі зливай воду.
Успіх з'являється? Живий цей противний хлопака?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:04
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3291
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:06
Hotab написав: Schmit написав:
шахід-самогубець візуально досить великий для виявлення
Я загалом мав на увазі кут візування на нього , якщо він низько. Тобто на таких висотах він в полі зору спостерігача кілька секунд. А якщо він ще і ховається між пагорбами у складках місцевості, то взагалі зливай воду.
Успіх з'являється? Живий цей противний хлопака?
Та живий. На валютной ветке +++ собирает
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7274
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:06
Schmit написав:
Проблема якраз з виявленням, бо радари не бачать
Та начебто бачать. Просто на таких висотах бачать лише недалеко від РЛС. А подалі мішають кути перекриття.
Я не знаю точно (може спитаю якось) чи партнери зі своїх ДРЛО Аваксів бачать їх?
pesikot написав:
На валютной ветке +++ собирает
Ясно. А я за цього мудозвона ще хвилююсь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 18 жов, 2022 18:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105196
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|467879
|
|
|1
|4015
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|