Если верить генералу свр то к зиме будет вторая попытка взять Киев
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области. Президент считает, что мобилизация пятисот тысяч человек даёт возможности и заткнуть дырки на уже существующих направлениях и создать два новых. По мнению Путина, которое поддерживает Суровикин, западного вооружения хватает на удержание Украиной текущей ситуации на фронте, но при появлении двух новых направлений возможности наступления украинских войск закончатся, часть вооружений украинское военное руководство будет вынуждено перебросить на новые направления, а запад оперативно дополнительные поставки вооружений организовать не сможет. Путин выразил уверенность, что при «правильном» подходе к планированию и руководству наступления на двух новых направлениях, фронт в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях с украинской стороны «посыпется» и новые захваты территории Украины российскими войсками не заставят себя ждать. Путин, по каким-то ему одному известным причинам, считает, что мобилизованные российские военные это буквально «свежие» силы, которые будут воевать лучше чем уставшие от бесконечных боев кадровые российские войска, и куда лучше чем украинская мобилизованная армия. Президент готов рискнуть остатками вооружений и последними ракетами для попытки преломить ситуацию на фронте, фактически, он идёт ва-банк. Часть представителей руководства Генерального штаба и министерства обороны РФ уговаривают Путина отказаться от этих планов, аргументируя тем, что в случае провала этого сценария, к марту российским войскам будет катастрофически не хватать вооружений и пресловутое «нам сегодня нечем наступать, а завтра будет нечем обороняться» станет реальностью. Поражение в этом случае будет тотальным, с огромным количеством жертв и потерей контроля над частью территорий. Применение Путиным ядерного оружия, в этом случае, и немедленный ответ крупнейших стран, включая США, Великобританию, страны Евросоюза, Китай и Индию, приведёт к практически безальтернативному распаду России и разделу ее на сферы влияния, без перспектив воссоединения. https://t.me/generalsvr/1154
Прохожий написав:ИМХО это идеальная цель для модернизированной Шилки не говоря уже о Гепарде
ну как бы - да. но хватит ли техники ко всем объектам приставить. да и в каком режиме их использовать ? с включенным рлс опасно. у шахидов есть пассивное средство обнаружения и наведения на рлс. это еще в воробьях agm-45 начало применяться в 60-е. что там шилочнику предлагали ? плавно увести луч на 90 градусов, выключить рлс и сваливать как можно быстрее с позиции.
с кол-вом да, не густо, но можно пробовать на пути наибольшего "трафика" в Гепарде если не ошибаюсь есть функция пассивного радара, более того для таких целей вполне хватает оптики, еще предшественники БУКов имели ТОВ(телевизионный оптический визир)
Вот ещё один пример как вопреки всем медицинским показаниям и здравому смыслу забирают воевать тех, кто к этому не годен.
Бердыченко Игорь Игоревич 1998 года рождения, призван 22 сентября. Повестка на руки не была выдана. Пришёл в военный кабинет местной администрации военного комиссариата города Ейска, Ейского и Щербиновского районов. Пошёл в военкомат с расчетом на то, что проведут медкомиссию и отпустят. Но никакую медкомисию, по словам Игоря, он не проходил! У него операционная копчиковая киста, ему нельзя поднимать тяжести, нельзя переохлаждаться и избегать травм(медицинские заключение об этому у него на руках). На данный момент есть жалобы на боли в ногах и пояснице,сильный кашель(в детстве было сильное воспаление лёгких из-за этого тяжело переносит простудные заболевания).
Игорь неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем, показывал справки, но в военкомате и в части на это фактически наплевали. Сейчас он уже рядом с фронтом.
Написали жалобы в военную прокуратуру и военкомат. Рассматриваем возможность подачи иска в суд.
Четверых пленных мобилизировали в 20-х числах сентября. И практически без подготовки отправили в одну из самых горячих точек — на пути контрнаступления Сил обороны.
«Мы приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали: «Идите, занимайте позиции в окопах и сидите». Мы высадились, посидели там, началась бомбежка минометная, нас бомбили по три раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, автоматы, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. На третьи сутки пошел ливень, нас затопило — все окопы по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли с товарищем позже в сторону, откуда прибыли. А когда пришли, там оказался украинский блокпост, нам сказали: «Бросайте оружие, если хотите жить». И все на этом закончилось», — рассказал свою историю «освобождения Украины» российский мобилизированный Эдуард. https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... s-92-ombr/