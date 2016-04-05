Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание с руководством военного и силового блоков. Во время совещания обсуждали несколько вопросов. Путин настаивает на необходимости наступления на двух дополнительных направлениях, на Киев со стороны Республики Беларусь, и на Харьков с Белгородской области. Президент считает, что мобилизация пятисот тысяч человек даёт возможности и заткнуть дырки на уже существующих направлениях и создать два новых. По мнению Путина, которое поддерживает Суровикин, западного вооружения хватает на удержание Украиной текущей ситуации на фронте, но при появлении двух новых направлений возможности наступления украинских войск закончатся, часть вооружений украинское военное руководство будет вынуждено перебросить на новые направления, а запад оперативно дополнительные поставки вооружений организовать не сможет. Путин выразил уверенность, что при «правильном» подходе к планированию и руководству наступления на двух новых направлениях, фронт в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях с украинской стороны «посыпется» и новые захваты территории Украины российскими войсками не заставят себя ждать. Путин, по каким-то ему одному известным причинам, считает, что мобилизованные российские военные это буквально «свежие» силы, которые будут воевать лучше чем уставшие от бесконечных боев кадровые российские войска, и куда лучше чем украинская мобилизованная армия. Президент готов рискнуть остатками вооружений и последними ракетами для попытки преломить ситуацию на фронте, фактически, он идёт ва-банк. Часть представителей руководства Генерального штаба и министерства обороны РФ уговаривают Путина отказаться от этих планов, аргументируя тем, что в случае провала этого сценария, к марту российским войскам будет катастрофически не хватать вооружений и пресловутое «нам сегодня нечем наступать, а завтра будет нечем обороняться» станет реальностью. Поражение в этом случае будет тотальным, с огромным количеством жертв и потерей контроля над частью территорий. Применение Путиным ядерного оружия, в этом случае, и немедленный ответ крупнейших стран, включая США, Великобританию, страны Евросоюза, Китай и Индию, приведёт к практически безальтернативному распаду России и разделу ее на сферы влияния, без перспектив воссоединения.