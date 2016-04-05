fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений" Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра".
Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?
да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...
fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений" Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра".
Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?
1. имена червяков писать с БОЛЬШОЙ буквы моветон 2. похоже русишвайне собираются валить из Херсона
fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений" Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра".
Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?
да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...
Я бы так не был уверен. У этих #идорасов никаких проблем со взрывчаткой нет. А плотина сейчас в их полном распоряжении. И уже понятно, что для этих тварей нет никаких красных линий.
fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений" Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра".
Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?
Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано
fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений"
Суровікін - довбойоб, який проїбав 500+ літаків та гелікоптерів за неповних місяців війни. Це добре видно по його виступам, наприклад у 2020 році, де він читає з папірця. Він - просто красива (тіпа сувора) говоряча морда для російської пропаганди-ТБ.
fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений"
Суровікін - довбойоб, який проїбав 500+ літаків та гелікоптерів за неповних місяців війни. Це добре видно по його виступам, наприклад у 2020 році, де він читає з папірця. Він - просто красива (тіпа сувора) говоряча морда для російської пропаганди-ТБ.
Ці "довбойоби" наразі контролюють територію площею як середня европейська країна і всього за 500 літаків і гелікоптерів - якось дешево обійшлося - ціла плодородна европейська країна. Як там шашлички у травні? Уже прожарили? Де ракети Вільха? ДЕ?? 8-ий місяць війни, а ракет я так зрозумів ніхто і не збирався налагоджувати лінію. Усе надія на Хімарси, ресурси ракет до яких досить скоро закінчаться.
Доречі відлік вже пішов, скільки Україна не контролює південь - більше 2% часу від 31 року незалежності, кожні 4 місяці додається ще 1%, і чим далі, тим складніше буде повернути ці території.