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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2470247124722473>
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:59

  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:14

  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

1. имена червяков писать с БОЛЬШОЙ буквы моветон
2. похоже русишвайне собираются валить из Херсона
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:27

  edvardd написав:
  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...

Я бы так не был уверен. У этих #идорасов никаких проблем со взрывчаткой нет. А плотина сейчас в их полном распоряжении. И уже понятно, что для этих тварей нет никаких красных линий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:28

  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:31

Все просто!© Як постачають зброю/техніку - так ми і просуває

  fler написав:Успіх, ти про таке чув?

Ні, ще не чув.
Комбат каже, що швидше за все, ми будемо зимувати тут(де і знаходимось вже більше 4х місяців) :roll:

п.с.
Тут от ще проблемка - вже половина листя опало... - і за тиждень/два - решта опаде :roll:
Так - ворог буде "голий"/як на долоні👍Але і ми... :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:39

Хочете вірте, а хочете - ні!©

  Investor_K написав:Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано

Як не дивно, але я сьогодні складав дрова з хлопцями))
Точніше, складав колоди, які пізніше будемо розрубувати на дрова🔥
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений"

Суровікін - довбойоб, який проїбав 500+ літаків та гелікоптерів за неповних місяців війни. Це добре видно по його виступам, наприклад у 2020 році, де він читає з папірця.
Він - просто красива (тіпа сувора) говоряча морда для російської пропаганди-ТБ.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:42

Ну і шліфану все це...)))

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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:46

  Denik написав:
  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( ), не исключается принятие непростых решений"

Суровікін - довбойоб, який проїбав 500+ літаків та гелікоптерів за неповних місяців війни. Це добре видно по його виступам, наприклад у 2020 році, де він читає з папірця.
Він - просто красива (тіпа сувора) говоряча морда для російської пропаганди-ТБ.

Ці "довбойоби" наразі контролюють територію площею як середня европейська країна і всього за 500 літаків і гелікоптерів - якось дешево обійшлося - ціла плодородна европейська країна. Як там шашлички у травні? Уже прожарили? Де ракети Вільха? ДЕ?? 8-ий місяць війни, а ракет я так зрозумів ніхто і не збирався налагоджувати лінію. Усе надія на Хімарси, ресурси ракет до яких досить скоро закінчаться.

Доречі відлік вже пішов, скільки Україна не контролює південь - більше 2% часу від 31 року незалежності, кожні 4 місяці додається ще 1%, і чим далі, тим складніше буде повернути ці території.

https://www.understandingwar.org/sites/ ... 2C2022.png
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Завтра на заседании Совбеза в России могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ
GALeon
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