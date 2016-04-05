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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:11
Investor_K написав:
Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано
Все ще попереду
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:28
airmax78 написав: edvardd написав: fler написав:
Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая (
), не исключается принятие непростых решений"
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра".
Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?
да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...
Я бы так не был уверен. У этих #идорасов никаких проблем со взрывчаткой нет. А плотина сейчас в их полном распоряжении. И уже понятно, что для этих тварей нет никаких красных линий.
я про "сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра" - это и есть Зп, и там у них неполучится, кроме того смыть Крым и перевернуть Черное море, это ещё тот квест, Турции сильно не понравится...
GALeon написав:
️Завтра на заседании совбеза в россии могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ
данасрать, это проблемы москалотусовки...
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:32
edvardd написав:
данасрать...
Украине должно быть на руку этот расклад. Моральная составляющая у россиян и их "второй армии" будет ещё ниже.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 22:03
Интересно о ПВО и дронах:
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