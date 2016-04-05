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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2470247124722473
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано

Все ще попереду ;)
Зима - близько! :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:28

  airmax78 написав:
  edvardd написав:
  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...

Я бы так не был уверен. У этих #идорасов никаких проблем со взрывчаткой нет. А плотина сейчас в их полном распоряжении. И уже понятно, что для этих тварей нет никаких красных линий.

я про "сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра" - это и есть Зп, и там у них неполучится, кроме того смыть Крым и перевернуть Черное море, это ещё тот квест, Турции сильно не понравится...
  GALeon написав:️Завтра на заседании совбеза в россии могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ

данасрать, это проблемы москалотусовки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:данасрать...
Украине должно быть на руку этот расклад. Моральная составляющая у россиян и их "второй армии" будет ещё ниже.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно о ПВО и дронах:
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:32

  GALeon написав:️Завтра на заседании Совбеза в России могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ

То есть нападать на нас они больше не будут.
vitaliian
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