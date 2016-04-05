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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2471247224732474>
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:28

  airmax78 написав:
  edvardd написав:
  fler написав:Суровикин: "дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая ( :mrgreen: ), не исключается принятие непростых решений" :roll:
Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра". :evil:

Є хто в темі? Успіх, ти про таке чув?

да не парьтесь, выше - это Зп, а там плотину ракетой не разбьёшь, короче не парьтесь...это ипсо...

Я бы так не был уверен. У этих #идорасов никаких проблем со взрывчаткой нет. А плотина сейчас в их полном распоряжении. И уже понятно, что для этих тварей нет никаких красных линий.

я про "сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра" - это и есть Зп, и там у них неполучится, кроме того смыть Крым и перевернуть Черное море, это ещё тот квест, Турции сильно не понравится...
  GALeon написав:️Завтра на заседании совбеза в россии могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ

данасрать, это проблемы москалотусовки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:данасрать...
Украине должно быть на руку этот расклад. Моральная составляющая у россиян и их "второй армии" будет ещё ниже.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно о ПВО и дронах:
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:32

  GALeon написав:️Завтра на заседании Совбеза в России могут ввести военное положение и полностью закрыть границы, сообщают росСМИ

То есть нападать на нас они больше не будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 00:25

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Не заважайте Успіху своїми запитаннями. Наразі він коле дрова як Адріано Челентано

Як не дивно, але я сьогодні складав дрова з хлопцями))
Точніше, складав колоди, які пізніше будемо розрубувати на дрова🔥


А до цього в дзвони дзвонив?
Аааа, зрозумів, ти не догнав-ось тобі повне відео про дрова для підняття ерудиції:
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 07:47

  Howl написав:
  edvardd написав:данасрать...
Украине должно быть на руку этот расклад. Моральная составляющая у россиян и их "второй армии" будет ещё ниже.

Вся их моральная составляющая это желание украсть трофеи. И выплаты которые им пообещали. В этом плане ничего не изменится. Как только появится риск для жизни, они будут спасаться бегством. Они конечно идиоты, но умирать за диктатора там дурных нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:С точки зрения Путина, Суровикина и Шойгу в данной ситуации было получено тактическое преимущество. Вместо добровольцев/профессионалов в окопы забросили мясо, наша армия на это мясо истратила - время, патроны, мины. Мясо играет важную роль, оно позволяет выиграть время.
Я считаю, что взятая оперативная пауза, это не пауза вовсе, а грядущий перелом на фронте в пользу орков. Опять мясом закидают + генерал Зима.

Знайшовся полосатий військовий експерт.
Разом із м'ясом пройобана значна кількість військової техніки, майна, засобів зв'язку та боєприпасів
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Если верить генералу свр то к зиме будет вторая попытка взять Киев

Поспостерігав я за цим генералом СВР якийсь час. Це навіть не ФСБшна консерва, це просто звіздабол, який збирає підписників. Інфа, яку він публікує - ніколи не є новою - вони завжди десь проскакує в ЗМІ.
Тобто по факту береться інфа, яка ще не широко розповюдилась, додається художня обробка під вигляд інсайду з кремля і публікується. Як правило ще додається щось на кшталт "але кінцеве рішення за пітним і ніхто не знає що в нього в голові".
Якщо за якийсь час щось підверджується - то робиться репост з виглядом "а я казав".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра
кажуть, що правий берег трошки вищий за лівий і суттєве затоплення йому не загрожує.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:44

  Denik написав:
  Zebra написав:С точки зрения Путина, Суровикина и Шойгу в данной ситуации было получено тактическое преимущество. Вместо добровольцев/профессионалов в окопы забросили мясо, наша армия на это мясо истратила - время, патроны, мины. Мясо играет важную роль, оно позволяет выиграть время.
Я считаю, что взятая оперативная пауза, это не пауза вовсе, а грядущий перелом на фронте в пользу орков. Опять мясом закидают + генерал Зима.

Знайшовся полосатий військовий експерт.
Разом із м'ясом пройобана значна кількість військової техніки, майна, засобів зв'язку та боєприпасів

Воюющий родственник рассказывал приблизительно то же, что и зебра. Когда брали Изюм и Лиман орки оставили там мясо из днр лнр, а кадровые войска быстренько делали ноги, технику и бк бросали, чтоб выйти без потерь. Он же предполагает, что сейчас что-то готовится. Часть необученого мяса уже загнали, видим видео с пленными зэками и прочим необученных мясом.

Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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