fler написав:Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра
кажуть, що правий берег трошки вищий за лівий і суттєве затоплення йому не загрожує.
Zebra написав:С точки зрения Путина, Суровикина и Шойгу в данной ситуации было получено тактическое преимущество. Вместо добровольцев/профессионалов в окопы забросили мясо, наша армия на это мясо истратила - время, патроны, мины. Мясо играет важную роль, оно позволяет выиграть время. Я считаю, что взятая оперативная пауза, это не пауза вовсе, а грядущий перелом на фронте в пользу орков. Опять мясом закидают + генерал Зима.
Знайшовся полосатий військовий експерт. Разом із м'ясом пройобана значна кількість військової техніки, майна, засобів зв'язку та боєприпасів
Воюющий родственник рассказывал приблизительно то же, что и зебра. Когда брали Изюм и Лиман орки оставили там мясо из днр лнр, а кадровые войска быстренько делали ноги, технику и бк бросали, чтоб выйти без потерь. Он же предполагает, что сейчас что-то готовится. Часть необученого мяса уже загнали, видим видео с пленными зэками и прочим необученных мясом.
Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 08:44, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.
Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.
Русня пише: "Сегодня власти Херсонской области сообщили, что вывезти планируют 50-60 тысяч жителей правобережья. Речь идёт о Бериславском, Белозёрском, Александровском и Снегирёвском муниципалитетах (последний входил в состав Николаевской области Украины). Об эвакуации Херсона, судя по всему, скажут отдельно. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ." https://t.me/rusfleet/5864
Ці люди - прикриття для відходу армії? Чи їх показово вивозять, щоб потім вдарити якоюсь нищівною зброєю по тим місцям і звинуватити ВСУ? Поясніть мені, навіщо це робиться. Хотаб, що скажеш?