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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2471247224732474
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:44

Перепрошую, що публікую це тут, але ті, хто ще не знає, потратьте 8 хв свого життя, щоб усвідомити хто такий цей суровікін...


P.S. в російській є такий вираз - "сказочный долбоеб"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.

Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.
Denik
 
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