Перепрошую, що публікую це тут, але ті, хто ще не знає, потратьте 8 хв свого життя, щоб усвідомити хто такий цей суровікін...
P.S. в російській є такий вираз - "сказочный долбоеб"
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Додано: Сер 19 жов, 2022 08:44
Перепрошую, що публікую це тут, але ті, хто ще не знає, потратьте 8 хв свого життя, щоб усвідомити хто такий цей суровікін...
P.S. в російській є такий вираз - "сказочный долбоеб"
Додано: Сер 19 жов, 2022 09:17
загальні втрати русні 264400
Додано: Сер 19 жов, 2022 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.
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