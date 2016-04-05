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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 24722473247424752476>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Гауляйтер Сальдо: "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра
кажуть, що правий берег трошки вищий за лівий і суттєве затоплення йому не загрожує.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:4. Орки, вже значно менше стріляють по нас(тут, в нашому напрямку) - але і ми не багато стріляємо, бо на це є 2 причини(не можу їх озвучити, покищо)


Бо орки бережуть боєприпаси, щоб захищатись, а ЗСУ - щоб наступати?)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:44

  Denik написав:
  Zebra написав:С точки зрения Путина, Суровикина и Шойгу в данной ситуации было получено тактическое преимущество. Вместо добровольцев/профессионалов в окопы забросили мясо, наша армия на это мясо истратила - время, патроны, мины. Мясо играет важную роль, оно позволяет выиграть время.
Я считаю, что взятая оперативная пауза, это не пауза вовсе, а грядущий перелом на фронте в пользу орков. Опять мясом закидают + генерал Зима.

Знайшовся полосатий військовий експерт.
Разом із м'ясом пройобана значна кількість військової техніки, майна, засобів зв'язку та боєприпасів

Воюющий родственник рассказывал приблизительно то же, что и зебра. Когда брали Изюм и Лиман орки оставили там мясо из днр лнр, а кадровые войска быстренько делали ноги, технику и бк бросали, чтоб выйти без потерь. Он же предполагает, что сейчас что-то готовится. Часть необученого мяса уже загнали, видим видео с пленными зэками и прочим необученных мясом.

Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:44

Перепрошую, що публікую це тут, але ті, хто ще не знає, потратьте 8 хв свого життя, щоб усвідомити хто такий цей суровікін...


P.S. в російській є такий вираз - "сказочный долбоеб"
sashaqbl
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загальні втрати русні 264400
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.

Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.

Я з ним не згодем, але в загальному проблема є. Росіяни крім ударів по енергетиці активно полюють на наше ППО.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Я з ним не згодем, але в загальному проблема є. Росіяни крім ударів по енергетиці активно полюють на наше ППО.

Який жах.
На війні всі полюють за усіма.
Тільки в нас для полювання за їх ППО в нас є майже безлімітні HARM 90-х років, бо вироблено їх багато і США їх або утилізовувати, або подарувати нам...
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:активно полюють на наше ППО

ППО завжди була і буде пріорітетна ціль в усіх війнах. На рівні ОТРК (в нашому випадку Хаймарс, хоч він і не є ОТРК)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:31

Русня пише:
"Сегодня власти Херсонской области сообщили, что вывезти планируют 50-60 тысяч жителей правобережья.
Речь идёт о Бериславском, Белозёрском, Александровском и Снегирёвском муниципалитетах (последний входил в состав Николаевской области Украины).
Об эвакуации Херсона, судя по всему, скажут отдельно.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ." :evil:
https://t.me/rusfleet/5864

Ці люди - прикриття для відходу армії? Чи їх показово вивозять, щоб потім вдарити якоюсь нищівною зброєю по тим місцям і звинуватити ВСУ? Поясніть мені, навіщо це робиться.
Хотаб, що скажеш?
fler
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