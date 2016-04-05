1. Цифра дуже перебільшена. Як і явка на "референдум".)
2. У їх відступ не вірю поки що.
3. Мені нагадує "евакуацію Донецька" (для змі, її по факту майже не було) перед 24.02.2022. Тобто очікую щось агресивне, а не відступ.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:51
Разве что с300 собой сбила беспилотник. Нужно инфо смотреть из разных источников. Или вы смотрите только телемарафон. Никогда не нужно недооценивать противника. А вообще гляньте видео уничтожения наших систем. Видео про бук не считается там видно однозначно, что приманка..
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:54
Живий щит - проблема швидкої зачистки!
А нам тут кажуть (ще трохи раніше казали), що якби ті всі мешканці самі виїхали/евакуювались з лінії фронту (наприклад, з умовної Снігурівки), щоб орки ними не прикривались - то нашим було б набагато легше зачищати наші села/містечка від русні...
Але, напевно, не так все просто(виїхати мирним мешканцям)
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:59
Как вариант прикрытие армии + так же русня любит делать красивые репортажи о том как она героически спасает "русское население" от нацистов.
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:01
Думаю выехать в сторону Украины вообще нереально
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бачив відоме відео з дрона, як наші заходили в село? Гуляло по тлг каналам. Здається доречі на Херсонщині події.
Так там наші теж спочатку провели артпідготовку по дальньому краю села , а потім зайшли. Коли зайшли, орки по іншій вже окраіні села пакет Граду поклали. Ніхто там особливо не париться. Своє життя дорожче, і якщо треба, то села не буде.
(Прийму версію, якщо що, що в селі вже нема нікого. Не стану сперечатись).
Якби ви хоч сказали, з якої хвилини про ППО і дрони. Ну не 50 хвилин же дивитись..
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:15
Хіба десант наш запускати по трохи в міста... ;)
Ну, на рахунок сіл на лінії вогню, то вони переважно вже пусті!(може там якихось 5 людей бути максимум)
А от в містечках/районних центрах - там таки, думаю, мирних людей ще трохи залишилось...
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:17
Очень интересное видео, очень доступно про дроны камикадзе и их сбитие дорогостоящими системами ПВО. И о том, что информация о передаче шахидов была заранее, чтоб успеть подготовиться и подготовить людей, которые будут заниматься их уничтожением.
ПС
Ещё раз у сообщества спрошу вопрос. Кто нибудь видел видео работы ПЗРК Стингер, которых якобы передали очень много
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:21
Всё интервью про дроны в общем. С отступлением на их примеры из разных стран. В частности об Иране, как о стране под санкциями со сборкой простого, но эффективного оружия. Посмотрим ещё на их баллистические ракеты, тестирование, к сожалению, будет на нас.
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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