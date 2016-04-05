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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2473247424752476>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хотаб, що скажеш?

1. Цифра дуже перебільшена. Як і явка на "референдум".)
2. У їх відступ не вірю поки що.
3. Мені нагадує "евакуацію Донецька" (для змі, її по факту майже не було) перед 24.02.2022. Тобто очікую щось агресивне, а не відступ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:51

  Denik написав:
  hume написав:Не нужно недооценивать противника. Он сменил тактику. Сейчас пока мопеды наносят удары по гражданской энергетической инфраструктуре, отвлекая всех и вся, более современные руские ланцеты раскуяривпют наши с300. Думаю где-то готовят сильную поддержку авиации.

Ще один іксперт знайшовся. Ланцет не керується на дальність, на яку працюють С-300. Тим більше ніхто не запускатиме Ланцети з 0.

Разве что с300 собой сбила беспилотник. Нужно инфо смотреть из разных источников. Или вы смотрите только телемарафон. Никогда не нужно недооценивать противника. А вообще гляньте видео уничтожения наших систем. Видео про бук не считается там видно однозначно, что приманка..
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:54

Живий щит - проблема швидкої зачистки!

  Hotab написав:Тобто очікую щось агресивне, а не відступ.

А нам тут кажуть (ще трохи раніше казали), що якби ті всі мешканці самі виїхали/евакуювались з лінії фронту (наприклад, з умовної Снігурівки), щоб орки ними не прикривались - то нашим було б набагато легше зачищати наші села/містечка від русні...

Але, напевно, не так все просто(виїхати мирним мешканцям)
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:59

  fler написав:
Ці люди - прикриття для відходу армії? Чи їх показово вивозять, щоб потім вдарити якоюсь нищівною зброєю по тим місцям і звинуватити ВСУ? Поясніть мені, навіщо це робиться.
Хотаб, що скажеш?

Как вариант прикрытие армии + так же русня любит делать красивые репортажи о том как она героически спасает "русское население" от нацистов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:01

  Успіх написав:
  Hotab написав:Тобто очікую щось агресивне, а не відступ.

А нам тут кажуть (ще трохи раніше казали), що якби ті всі мешканці самі виїхали/евакуювались з лінії фронту (наприклад, з умовної Снігурівки), щоб орки ними не прикривались - то нашим було б набагато легше зачищати наші села/містечка від русні...

Але, напевно, не так все просто(виїхати мирним мешканцям)

Думаю выехать в сторону Украины вообще нереально
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:всі мешканці самі виїхали/евакуювались з лінії фронту

Бачив відоме відео з дрона, як наші заходили в село? Гуляло по тлг каналам. Здається доречі на Херсонщині події.
Так там наші теж спочатку провели артпідготовку по дальньому краю села , а потім зайшли. Коли зайшли, орки по іншій вже окраіні села пакет Граду поклали. Ніхто там особливо не париться. Своє життя дорожче, і якщо треба, то села не буде.
(Прийму версію, якщо що, що в селі вже нема нікого. Не стану сперечатись).


  otg написав:Интересно о ПВО и дронах:

Якби ви хоч сказали, з якої хвилини про ППО і дрони. Ну не 50 хвилин же дивитись..
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:15

Хіба десант наш запускати по трохи в міста... ;)

  Hotab написав:там наші теж спочатку провели артпідготовку по дальньому краю села , а потім зайшли. Коли зайшли, орки по іншій вже окраіні села пакет Граду поклали. Ніхто там особливо не париться. Своє життя дорожче, і якщо треба, то села не буде.

Ну, на рахунок сіл на лінії вогню, то вони переважно вже пусті!(може там якихось 5 людей бути максимум)
А от в містечках/районних центрах - там таки, думаю, мирних людей ще трохи залишилось...
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:17

  otg написав:Интересно о ПВО и дронах:

Очень интересное видео, очень доступно про дроны камикадзе и их сбитие дорогостоящими системами ПВО. И о том, что информация о передаче шахидов была заранее, чтоб успеть подготовиться и подготовить людей, которые будут заниматься их уничтожением.

ПС
Ещё раз у сообщества спрошу вопрос. Кто нибудь видел видео работы ПЗРК Стингер, которых якобы передали очень много
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:21

  Hotab написав:
Якби ви хоч сказали, з якої хвилини про ППО і дрони. Ну не 50 хвилин же дивитись..

Всё интервью про дроны в общем. С отступлением на их примеры из разных стран. В частности об Иране, как о стране под санкциями со сборкой простого, но эффективного оружия. Посмотрим ещё на их баллистические ракеты, тестирование, к сожалению, будет на нас.
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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