Стінгери передавали, наскільки мені відомо, до ССО і НГУ. Можливо ці не дуже люблять тік-токи.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 жов, 2022 11:41
Він трохи важкенький))
Хлопці, ну я тримав в руках стінгер (бо нам були прикомандирували "стінгериста" зі стінгером - але вже забрали) - то в чім саме полягає питання?
Правда, за 1міс(чи скільки там в нас був той стінгерист) - він ні разу не стріляв по БПЛА, хоч його задача була саме така.
І там було дуже багато причин, чому так...
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:01
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:24
А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:48
Ну чёс про сертификаты это вообще левый чес. Ещё одно подтверждение, что никаких тысяч не будет по факту. Да и неизвестно, какую судьба ждёт те сотни, которые таки поедут. Пионерские лагеря?
Шахіди по руслу р.Десна пройшли. Від кордону і до Києва . Винищувач пробував, хз , чи вийшло. Це треба по всім руслам розставляти ЗУ-23 чи ДШК.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 жов, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 жов, 2022 12:51
А Вы сами не понимаете? Здесь логика очевидна. Им нужно легимитизировать референдумы. Так как им никто не верит в их %, они подобным будут демонстрировать лояльность местного населения. И что самое интересное, многие купятся. Ведь желание на шару получить жилье в эквивалент 30-40 тыс долл перевесят самые патриотические настроения.
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:17
Російський терорист Гіркін не доїхав до фронту
Фото, на якому Гіркін спілкується з іншим військовим в екіпіруванні російських збройних сил, порівняли з фото дороги в напрямку Таганрогу. Користувачі дійшли висновків, що Гіркін, імовірно, все ще перебуває на території Росії.
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