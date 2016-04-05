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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 24742475247624772478>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:. Кто нибудь видел видео работы ПЗРК Стингер,

Стінгери передавали, наскільки мені відомо, до ССО і НГУ. Можливо ці не дуже люблять тік-токи.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Ещё раз у сообщества спрошу вопрос. Кто нибудь видел видео работы ПЗРК Стингер, которых якобы передали очень много

А ви на неякісному відео відрізните стінгер від ігли?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:41

Він трохи важкенький))

Хлопці, ну я тримав в руках стінгер (бо нам були прикомандирували "стінгериста" зі стінгером - але вже забрали) - то в чім саме полягає питання?

Правда, за 1міс(чи скільки там в нас був той стінгерист) - він ні разу не стріляв по БПЛА, хоч його задача була саме така.
І там було дуже багато причин, чому так...
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:01

  Hotab написав:Якби ви хоч сказали, з якої хвилини про ППО і дрони. Ну не 50 хвилин же дивитись..
Там все 50 мин. интересно. Большая часть видео про ПВО и дроны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:24

А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:48

  Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)

Ну чёс про сертификаты это вообще левый чес. Ещё одно подтверждение, что никаких тысяч не будет по факту. Да и неизвестно, какую судьба ждёт те сотни, которые таки поедут. Пионерские лагеря?


Шахіди по руслу р.Десна пройшли. Від кордону і до Києва . Винищувач пробував, хз , чи вийшло. Це треба по всім руслам розставляти ЗУ-23 чи ДШК.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 жов, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:51

  Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)
А Вы сами не понимаете? Здесь логика очевидна. Им нужно легимитизировать референдумы. Так как им никто не верит в их %, они подобным будут демонстрировать лояльность местного населения. И что самое интересное, многие купятся. Ведь желание на шару получить жилье в эквивалент 30-40 тыс долл перевесят самые патриотические настроения.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:17

Російський терорист Гіркін не доїхав до фронту

Фото, на якому Гіркін спілкується з іншим військовим в екіпіруванні російських збройних сил, порівняли з фото дороги в напрямку Таганрогу. Користувачі дійшли висновків, що Гіркін, імовірно, все ще перебуває на території Росії.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:32

  prodigy написав:Російський терорист Гіркін не доїхав до фронту

Фото, на якому Гіркін спілкується з іншим військовим в екіпіруванні російських збройних сил, порівняли з фото дороги в напрямку Таганрогу. Користувачі дійшли висновків, що Гіркін, імовірно, все ще перебуває на території Росії.

Та никуда он не поехал, это легенда. Всех боевых и не очень блогеров, которые критиковали армию и её руководство заткнули.
"Прокуратура РФ заинтересовалась публикациями Игоря Гиркина и известных пабликов WarGonzo и Рыбаря. Их могут обвинить в дискредитации российской армии и распространении фейков. Сами блогеры назвали это "расстрельными списками".... уголовные дела могут возбудить против семи военных блогеров: Игоря Стрелкова (Гиркина), Семена Пегова (паблик WarGonzo), Юрия Подоляка, Владлена Татарского, Сергея Мардана, Игоря Димитриева, Кристины Потупчик, а также авторов Telegram-каналов "Рыбарь" и Grey-Zone."
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:51

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:Російський терорист Гіркін не доїхав до фронту

Фото, на якому Гіркін спілкується з іншим військовим в екіпіруванні російських збройних сил, порівняли з фото дороги в напрямку Таганрогу. Користувачі дійшли висновків, що Гіркін, імовірно, все ще перебуває на території Росії.

Та никуда он не поехал, это легенда. Всех боевых и не очень блогеров, которые критиковали армию и её руководство заткнули.
"Прокуратура РФ заинтересовалась публикациями Игоря Гиркина и известных пабликов WarGonzo и Рыбаря. Их могут обвинить в дискредитации российской армии и распространении фейков. Сами блогеры назвали это "расстрельными списками".... уголовные дела могут возбудить против семи военных блогеров: Игоря Стрелкова (Гиркина), Семена Пегова (паблик WarGonzo), Юрия Подоляка, Владлена Татарского, Сергея Мардана, Игоря Димитриева, Кристины Потупчик, а также авторов Telegram-каналов "Рыбарь" и Grey-Zone."


как говорят в спецслужбах-это просто операция "завеса", т.е. отвлечение общественного внимания
у них уголовные дела заводят на раз-два , а не могут возбудить, в прочем
такой персонаж как Гиркин -это корм для нашего планктона "журнализдов телемарафета", которые уже реально задолбали "переливанием из пустого в порожнее" за 8 месяцев не только Марка Солонина
prodigy
 
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