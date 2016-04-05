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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2475247624772478>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:52

  Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
[u]+ заява премьера раши!!


А чи не здається вам дивним взагалі звертати увагу на те, що вони там кажуть?..
Якщо москаль не бреше - потикай в нього палицею, може він здох...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:55


В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится режим военного положения, — путин.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:55

  prodigy написав:как говорят в спецслужбах-это просто операция "завеса", т.е. отвлечение общественного внимания

Ну не может же гиркин написать у себя - "Победы закончились, а про зрады мне писать запретили", проще написать "блог некогда вести, уехал на фронт".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:03

На мою думку

1 Херсон педераційники здадуть в найближчий час, щоб зберегти кадрову армію
2 На Луганщині відкотяться на лінію 24-02-2022
І в Херсонщині і в Луганщині будуть палити мобіків, які як мясо будуть стримувати наш наступ
3 В Білорусії створять угруповання в 150-200 000...( правда на це піде більше 3 місяців, а доцільно його створити за два тижні.. бо далі треба буде чекати весни 2023)
4 Від ОРДЛО до берега Дніпра і по Дніпру до моря - створять захисну лінію...

І в цій конфігурації спробують бодатись..

Наше завдання покласти максимальну кількість ворожих військ на Херсонщині.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:15



країна давала їм нагороди , звання, гроші...але для цих "талановитих блядей" варті тільки гроші, навіть криваві
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:15

звернули увагу де Хутін ввів війсковий стан ?
на теріторії раші - НЕ ввів. Тому що - введення війскового стану на раші, це потрібно оголошувати війну; оголошення війни - це вже агресія з усіма випливаючими юр.наслідками в світі.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:27

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:как говорят в спецслужбах-это просто операция "завеса", т.е. отвлечение общественного внимания

Ну не может же гиркин написать у себя - "Победы закончились, а про зрады мне писать запретили", проще написать "блог некогда вести, уехал на фронт".


у Гіркіна зараз інша методичка



Гіркіна ненавидять:
1.в Україні
2.в Нідерландах
3.в Австралії
4. в Малайзії
5.в Генштабі РФ
6.навіть в днр(тобто захерченко і гіві/моторола-теж його ненавидили
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:30

  budivelnik написав:1 Херсон педераційники здадуть в найближчий час, щоб зберегти кадрову армію

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Расскажите, что это. Что этот долбодятел несёт? Пашинского реально запранкрвали? Или что это? Он же просто как помело... Воин великий
https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5z ... e=youtu.be
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:39

  sashaqbl написав:
  hume написав:Ещё раз у сообщества спрошу вопрос. Кто нибудь видел видео работы ПЗРК Стингер, которых якобы передали очень много

А ви на неякісному відео відрізните стінгер від ігли?

Я нет, но за 8 месяцев войны нигде не было никакой информации о стингерах в действии. Не на видео, где ребята обычно рассказывают из чего, но вот такой инфо не было даже в печатных изданиях
hume
 
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