А чи не здається вам дивним взагалі звертати увагу на те, що вони там кажуть?..
Якщо москаль не бреше - потикай в нього палицею, може він здох...
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:52
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:55
Додано: Сер 19 жов, 2022 13:55
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:03
На мою думку
1 Херсон педераційники здадуть в найближчий час, щоб зберегти кадрову армію
2 На Луганщині відкотяться на лінію 24-02-2022
І в Херсонщині і в Луганщині будуть палити мобіків, які як мясо будуть стримувати наш наступ
3 В Білорусії створять угруповання в 150-200 000...( правда на це піде більше 3 місяців, а доцільно його створити за два тижні.. бо далі треба буде чекати весни 2023)
4 Від ОРДЛО до берега Дніпра і по Дніпру до моря - створять захисну лінію...
І в цій конфігурації спробують бодатись..
Наше завдання покласти максимальну кількість ворожих військ на Херсонщині.
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:15
країна давала їм нагороди , звання, гроші...але для цих "талановитих блядей" варті тільки гроші, навіть криваві
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:15
звернули увагу де Хутін ввів війсковий стан ?
на теріторії раші - НЕ ввів. Тому що - введення війскового стану на раші, це потрібно оголошувати війну; оголошення війни - це вже агресія з усіма випливаючими юр.наслідками в світі.
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:27
у Гіркіна зараз інша методичка
Гіркіна ненавидять:
1.в Україні
2.в Нідерландах
3.в Австралії
4. в Малайзії
5.в Генштабі РФ
6.навіть в днр(тобто захерченко і гіві/моторола-теж його ненавидили
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:30
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Расскажите, что это. Что этот долбодятел несёт? Пашинского реально запранкрвали? Или что это? Он же просто как помело... Воин великий
Востаннє редагувалось hume в Сер 19 жов, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 жов, 2022 14:39
Я нет, но за 8 месяцев войны нигде не было никакой информации о стингерах в действии. Не на видео, где ребята обычно рассказывают из чего, но вот такой инфо не было даже в печатных изданиях
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