Xenon написав:

+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши

А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)