Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона + заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши. (жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)
Обычная ложь. Донецким в 2014 тоже много чего наобещали, отправили в депрессивные регионы, а там ни работы ни жилья нет. Был видос как их с детьми выгоняли с какого то пансионата (или общаги) на улицу. Русня сама нищая, какие сертификаты. Им так и говорили, зачем вы приехали, тут и без вас проблем хватало. Это все картинка для аюполнятия рейтинга власти, как и Херсонская эвакуации. Бросят там людей в каком то нежилом помещении или в палатках и забудут. Через неделю появится такой сюжет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.