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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2475247624772478
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:41

  Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)

Обычная ложь. Донецким в 2014 тоже много чего наобещали, отправили в депрессивные регионы, а там ни работы ни жилья нет. Был видос как их с детьми выгоняли с какого то пансионата (или общаги) на улицу. Русня сама нищая, какие сертификаты. Им так и говорили, зачем вы приехали, тут и без вас проблем хватало. Это все картинка для аюполнятия рейтинга власти, как и Херсонская эвакуации. Бросят там людей в каком то нежилом помещении или в палатках и забудут. Через неделю появится такой сюжет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:45

  vitaliian написав:https://t.me/c/1198589840/39426

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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:45

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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:46

  yanyura написав:
  vitaliian написав:https://t.me/c/1198589840/39426

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Сорян щас гляну
Вот есть
https://t.me/mozhemobyasnit/13851?single

Часть ТГ каналов почему то стали закрытыми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:10

Вибухи у Києві: стало відомо, скільки ракет та дронів збила

"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито дві крилаті ракети та вісім БПЛА", – йдеться у повідомленні.
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  #<1 ... 2475247624772478
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