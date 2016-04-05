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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2476247724782479>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:41

  Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона
+ заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши.
(жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)

Обычная ложь. Донецким в 2014 тоже много чего наобещали, отправили в депрессивные регионы, а там ни работы ни жилья нет. Был видос как их с детьми выгоняли с какого то пансионата (или общаги) на улицу. Русня сама нищая, какие сертификаты. Им так и говорили, зачем вы приехали, тут и без вас проблем хватало. Это все картинка для аюполнятия рейтинга власти, как и Херсонская эвакуации. Бросят там людей в каком то нежилом помещении или в палатках и забудут. Через неделю появится такой сюжет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:45

  vitaliian написав:https://t.me/c/1198589840/39426

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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:45

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 14:46

  yanyura написав:
  vitaliian написав:https://t.me/c/1198589840/39426

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Сорян щас гляну
Вот есть
https://t.me/mozhemobyasnit/13851?single

Часть ТГ каналов почему то стали закрытыми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:10

Вибухи у Києві: стало відомо, скільки ракет та дронів збила

"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито дві крилаті ракети та вісім БПЛА", – йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якби нн ППО, то нас би вже рлзнесли на молекули
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Разве что с300 собой сбила беспилотник. Нужно инфо смотреть из разных источников. Или вы смотрите только телемарафон. Никогда не нужно недооценивать противника. А вообще гляньте видео уничтожения наших систем. Видео про бук не считается там видно однозначно, что приманка..

Із зони бойових дій як би видніше.
З відео, що знайшов знищили не комплекс, а машину(и) з ТПК.
Хоч я і не в повітряних силах, але це швидше за все якесь виключення. Серед білого нехмарного дня тягнути таку бандуру як С-300 на дальність кілометрів 30 від фронту ніхто в здоровому глузді не буде. Хоча могла спрацювати надмірна самовпевненість, через те, наприклад, що закошмарили всю пілотовану авіацію на напрямку, і від дрібного прикрилися чимось маленьким, що запускається на початку відео.

Ще як варіант, з С-300 можуть бути такі саме приманки, бо після пусків там лишаються транспортно-пускові контейнери, які можуть бути таким саме макетом, так і те, що уражена уламками якоїсь Х-31 вежа з радаром теж може бути приманкою...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по бурштинській тес серйозно прилетіло.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:42

  prodigy написав:"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито дві крилаті ракети та вісім БПЛА", – йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора і сьогодні над Черкасами літали мопеди і літаки, поки не прилітало.
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