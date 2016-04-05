Xenon написав:А не кажется вам странным вся эта ситуация с эвакуацией Херсона + заява премьера раши!!, что всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши. (жители дырии наверно афигели от такой щедрости в Херсоне)
Обычная ложь. Донецким в 2014 тоже много чего наобещали, отправили в депрессивные регионы, а там ни работы ни жилья нет. Был видос как их с детьми выгоняли с какого то пансионата (или общаги) на улицу. Русня сама нищая, какие сертификаты. Им так и говорили, зачем вы приехали, тут и без вас проблем хватало. Это все картинка для аюполнятия рейтинга власти, как и Херсонская эвакуации. Бросят там людей в каком то нежилом помещении или в палатках и забудут. Через неделю появится такой сюжет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Разве что с300 собой сбила беспилотник. Нужно инфо смотреть из разных источников. Или вы смотрите только телемарафон. Никогда не нужно недооценивать противника. А вообще гляньте видео уничтожения наших систем. Видео про бук не считается там видно однозначно, что приманка..
Із зони бойових дій як би видніше. З відео, що знайшов знищили не комплекс, а машину(и) з ТПК. Хоч я і не в повітряних силах, але це швидше за все якесь виключення. Серед білого нехмарного дня тягнути таку бандуру як С-300 на дальність кілометрів 30 від фронту ніхто в здоровому глузді не буде. Хоча могла спрацювати надмірна самовпевненість, через те, наприклад, що закошмарили всю пілотовану авіацію на напрямку, і від дрібного прикрилися чимось маленьким, що запускається на початку відео.
Ще як варіант, з С-300 можуть бути такі саме приманки, бо після пусків там лишаються транспортно-пускові контейнери, які можуть бути таким саме макетом, так і те, що уражена уламками якоїсь Х-31 вежа з радаром теж може бути приманкою...
prodigy написав:"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито дві крилаті ракети та вісім БПЛА", – йдеться у повідомленні.