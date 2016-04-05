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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2476247724782479
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:35

Велике кацапське переселення. А що трапилося?

Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."

«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с) :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:44

  prodigy написав:

Ну Арестович - это чистое ИПСО и он больше для внешнего пользователя. А Жданов - хочет срубить с ютьюба все деньги которые только удастся - если бы за выход 12 раз в день больше платили - выходил бы. Несет иногда полнейшую фигню. Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю. Единственные "военные эксперты" которых я слушаю: Агиль Рустамзаде и Тарас Чмут.
airmax78
 
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