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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 24772478247924802481>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:35

Велике кацапське переселення. А що трапилося?

Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."

«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с) :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:44

  prodigy написав:

Ну Арестович - это чистое ИПСО и он больше для внешнего пользователя. А Жданов - хочет срубить с ютьюба все деньги которые только удастся - если бы за выход 12 раз в день больше платили - выходил бы. Несет иногда полнейшую фигню. Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю. Единственные "военные эксперты" которых я слушаю: Агиль Рустамзаде и Тарас Чмут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:10

  airmax78 написав:Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю
:D :D :D
Швец был когда то разведчик а стал блогером, и по закону жанра гонится за просмотрами. Перед войной он вопреки разведкам утверждал, что нападения не будет. Потом утверждал, что Китай не поддерживает действия РФ. И ещё много чего утверждал, что потом оказывалось дешевой лапшой. Раздувал скандал, что украинцы тырят гуманитарку (может и тырят Я там свечи не держу), но доказательств он не предоставил.

Оценок давать не буду т.к. все мы ошибаемся, но не все мы блогеры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 19 жов, 2022 17:15, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11

hume

а Вы такой же но с Кулебой МИД не видели. Там качество видео лучше, видно что губы произносят то что слышат уши. Если это такого уровня фейки , снимаю шляпу перед создателями. Но кажется что это просто у нас такие чиновники профи, болтают всем подряд
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:22

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю
:D :D :D
Швец был когда то разведчик а стал блогером, и по закону жанра гонится за просмотрами. Перед войной он вопреки разведкам утверждал, что нападения не будет. Потом утверждал, что Китай не поддерживает действия РФ. И ещё много чего утверждал, что потом оказывалось лапшой. Раздувал скандал, что украинцы тырят гуманииарку (может и тырят Я свечи не держу) но доказательств он не предоставил.

Оценок давать не буду т.к. все мы ошибаемся, но не все мы блогеры.


у меня знакомый в 90-х держал мясную лавку-он говорил "в лавке мясо должно быть всегда-иначе люди пойдут на Привоз"

тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему

Олег Жданов разочаровал еще с апреля,
его стало слишком много на всех каналах ,
бывшему полковнику реально нет времени почитать литературу (мы все делаем ошибки),
но делать их постоянно и на национальном ТВ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:23

  fler написав:Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."

«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с) :mrgreen:



Секретар РНБО назвав мету указу Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України

На думку Данілова, це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:28

  prodigy написав:у меня знакомый в 90-х держал мясную лавку-он говорил "в лавке мясо должно быть всегда-иначе люди пойдут на Привоз"

тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему

Золотые слова
  prodigy написав:Олег Жданов разочаровал еще с апреля,

Я о Жданове писал задолго 24.02, что он просто трепло
После 24.02, каюсь, пытался его смотреть. Была надежда, мол, может в текущих условиях что-то будет по делу говорит, ан нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:34

  GALeon написав:https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В раше мобиков не могут обеспечить ни чем:
    Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова
    Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова.
Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше:
    Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц
otg
 
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