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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:35
Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы
с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."
«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с)
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fler
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:44
prodigy написав:
Ну Арестович - это чистое ИПСО и он больше для внешнего пользователя. А Жданов - хочет срубить с ютьюба все деньги которые только удастся - если бы за выход 12 раз в день больше платили - выходил бы. Несет иногда полнейшую фигню. Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю. Единственные "военные эксперты" которых я слушаю: Агиль Рустамзаде и Тарас Чмут.
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airmax78
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:10
airmax78 написав:
Кто такой Швец и каким боком он к нашей войне - я вообще не знаю
Швец был когда то разведчик а стал блогером, и по закону жанра гонится за просмотрами. Перед войной он вопреки разведкам утверждал, что нападения не будет. Потом утверждал, что Китай не поддерживает действия РФ. И ещё много чего утверждал, что потом оказывалось дешевой лапшой. Раздувал скандал, что украинцы тырят гуманитарку (может и тырят Я там свечи не держу), но доказательств он не предоставил.
Оценок давать не буду т.к. все мы ошибаемся, но не все мы блогеры.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 19 жов, 2022 17:15, всього редагувалось 5 разів.
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vitaliian
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11
hume
а Вы такой же но с Кулебой МИД не видели. Там качество видео лучше, видно что губы произносят то что слышат уши. Если это такого уровня фейки , снимаю шляпу перед создателями. Но кажется что это просто у нас такие чиновники профи, болтают всем подряд
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Sinbad777
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:13
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GALeon
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:22
у меня знакомый в 90-х держал мясную лавку-он говорил "в лавке мясо должно быть всегда-иначе люди пойдут на Привоз"
тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему
Олег Жданов разочаровал еще с апреля,
его стало слишком много на всех каналах ,
бывшему полковнику реально нет времени почитать литературу (мы все делаем ошибки),
но делать их постоянно и на национальном ТВ
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prodigy
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:23
fler написав:
Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы
с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."
«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с)
Секретар РНБО назвав мету указу Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України
На думку Данілова, це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ.
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prodigy
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:28
prodigy написав:
у меня знакомый в 90-х держал мясную лавку-он говорил "в лавке мясо должно быть всегда-иначе люди пойдут на Привоз"
тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему
Золотые слова
prodigy написав:
Олег Жданов разочаровал еще с апреля,
Я о Жданове писал задолго 24.02, что он просто трепло
После 24.02, каюсь, пытался его смотреть. Была надежда, мол, может в текущих условиях что-то будет по делу говорит, ан нет
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pesikot
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:34
GALeon написав:
https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.
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otg
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Додано: Сер 19 жов, 2022 17:46
В раше мобиков не могут обеспечить ни чем:
Мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, которые подорожали до 135 тыс. руб. за штуку, заявила сенатор Людмила Нарусова
Армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз: в январе они стоили по 7 тыс. руб., а сейчас — 135 тыс. руб., заявила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова.
Тут прапор арифметикой занимался. Решил и я немного подсчитать? Вот пишут в раше:
Для мобилизованных установят довольствие не менее 195 тысяч рублей
Только на ЗП для воюющих он тратит 1,5 ярда баксов в месяц
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