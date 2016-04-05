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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2478247924802481>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:...всем выехавшим жителям будут выдавать сертификаты на приобретение квартир (новострой или вторичка) в ЛЮБОМ регионе раши...
Сертификат -- это фантик. Это надо суметь его использовать и при том, наверное, должны быть средства у местного и какого-то там бюджета.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:51

  Sinbad777 написав:hume

а Вы такой же но с Кулебой МИД не видели. Там качество видео лучше, видно что губы произносят то что слышат уши. Если это такого уровня фейки , снимаю шляпу перед создателями. Но кажется что это просто у нас такие чиновники профи, болтают всем подряд

Нет, как то прошло мимо, посмотрю. Но если это действительно не фейк, а Пашинский, и если он на полном серьёзе рассказал вот так всё про нашу оборону, ппо, качество и количество оружия и боеприпасов, то как минимум, нужно разбираться, а максимум наговорил на статью.

Боюсь некоторые наши чиновники такие тупые, что даже фейки делать не стоит.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:53

  Denik написав:[
Хоч я і не в повітряних силах, але це швидше за все якесь виключення. Серед білого нехмарного дня тягнути таку бандуру як С-300 на дальність кілометрів 30 від фронту ніхто в здоровому глузді не буде. Хоча могла спрацювати надмірна самовпевненість, через те, наприклад, що закошмарили всю пілотовану авіацію на напрямку, і від дрібного прикрилися чимось маленьким, що запускається на початку відео.

Вот об этом и говорю, что нельзя быть слишком самоуверенными и недооценивать врага, даже если он и довбойоб
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:06

  fler написав:Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."

«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с) :mrgreen:

Гадаю, що перш за все це пов'язано з бавовною. Якою буде в рашистів ще на порядки більше...
Бо оця вся боротьба з засобами знищення критичної інфраструктури (яка, до речі, тільки почалася) призведе до її критичного знищення.
Справа тільки в часі.

Тому: з бавовни до відкритого масового знищення рашистської критичної інфраструктури. Орки починають готуватися.
Зрозуміло, що формально - для пересічних.
Бо якщо б ці потвори хоч трохи дбали про орківське життя, то й не починали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:07

  otg написав:
  GALeon написав:https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.

Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:09

  pesikot написав:
  prodigy написав:у меня знакомый в 90-х держал мясную лавку-он говорил "в лавке мясо должно быть всегда-иначе люди пойдут на Привоз"

тоже самое у блогеров-знакомы они с обсуждаемой темой (на пример: дроны-шахиды)
или не совсем в теме(или что-то краем уха слышали) они продолжают выпускать видео
на эту тему

Золотые слова
  prodigy написав:Олег Жданов разочаровал еще с апреля,

Я о Жданове писал задолго 24.02, что он просто трепло
После 24.02, каюсь, пытался его смотреть. Была надежда, мол, может в текущих условиях что-то будет по делу говорит, ан нет

Он часто одной фразой обнуляет ценность всего сказанного за 5 минут. Например рассказывает что под Бахмутом овраги заполненные трупаками орков. Ок. А потом говорит: европейские экологические организации бьют тревогу что трупный яд попадает в грунтовые воды... Бльооооо. И все. И ты понимаешь что вообще все сказанное - полная куета.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  otg написав:
  GALeon написав:https://m.youtube.com/watch?v=q5oy5sE5zwU
Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.

Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится
Менше триндіти Пашинському треба
{Производитель Bayraktar Халюк Байрактар в своих соцсетях отреагировал на заявление Сергея Пашинского, главы Украинской ассоциации оборонных предприятий, который назвал турецкие БПЛА бесполезными.}Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харьков после прихода России. Последствия ударов по городу


Пришли асвабадители и освободили людей от квартир, а некоторых и от жизни
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:21

  GALeon написав:
pesikot написав:
  otg написав:Прилеты по тем направлениям были. Вполне может быть правдой. Не видно решений по Пашинскому. Это дерьмо на плаву при любой власти.

Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится
Менше триндіти Пашинському треба

А ты уверен, что Пашинский это говорил ?
Или для тебя Лексус и Вован - эталон правдивости ? Если да, то лучше тебе заткнуться
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:22

  pesikot написав:[
Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится

По стугне вопрос на сегодня закрыт, если это правда, то возможно это его один из немногих хороших поступков. Хотя не понятно как Чорновол примазалась к спасению птуров.

Как вы оцениваете интервью (пранк) Пашинского, который человеку с сомнительным Американским акцентом рассказал всё. Всё что знал, знал бы больше рассказал бы больше.
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