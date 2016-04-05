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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2478247924802481
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:28

  GALeon написав:Зображення

А теперь потрудись найти ссылку на это сообщение, а не на мутную картинку
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:29

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Уявіть собі зараз нашу війну, але геть без будьякої допомоги + половина світу завдяки кацапській пропаганді вважає вас терористами.

Нас би вже не було.

Краще б :arrow: не було 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:33

  hume написав:
  pesikot написав:[
Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям

А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантов
GALeon, к вам єто тоже относится

По стугне вопрос на сегодня закрыт, если это правда, то возможно это его один из немногих хороших поступков. Хотя не понятно как Чорновол примазалась к спасению птуров.

Не примазалась, а именно, что спасла и использовала Стугну

  hume написав:Как вы оцениваете интервью (пранк) Пашинского, который человеку с сомнительным Американским акцентом рассказал всё. Всё что знал, знал бы больше рассказал бы больше.

А было ли интервью на самом деле?
До вас такая мысль просто не доходит
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:34

  fler написав:Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."

«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с) :mrgreen:

1. Сильно много свидетельств населения о Геноциде. Нет населения - нет свидетелей.
2. Всех, кто выедет до 60 лет - поставят в ружьё - отправят назад.
3. По сути это будут заложники в РФ.
4. тотально ВСЁ разграблено - что не разграблено будет уничтожено.
..............................................................
Враг на то и Враг...
Kudrjavuy
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