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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:29
Investor_K написав: airmax78 написав:
Уявіть собі зараз нашу війну, але геть без будьякої допомоги + половина світу завдяки кацапській пропаганді вважає вас терористами.
Нас би вже не було.
Краще б
не було
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:33
hume написав: pesikot написав:
[
Вот ты и спалился, в очередной раз
Пашинский, вместе с Чорновол спасли Стугну, которая гатыть по вашим позициям
А тащить сюда всяких Вованом и Лексусов - признак работы на оккупантовGALeon
, к вам єто тоже относится
По стугне вопрос на сегодня закрыт, если это правда, то возможно это его один из немногих хороших поступков. Хотя не понятно как Чорновол примазалась к спасению птуров.
Не примазалась, а именно, что спасла и использовала Стугну
hume написав:
Как вы оцениваете интервью (пранк) Пашинского, который человеку с сомнительным Американским акцентом рассказал всё. Всё что знал, знал бы больше рассказал бы больше.
А было ли интервью на самом деле?
До вас такая мысль просто не доходит
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:34
fler написав:
Виявляється, що окрім указу про військовий стан, було ще і таке:
"Уровень среднего реагирования вводится в приграничных территориях. В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Что это позволяет делать местным властям:
а) усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,...
б) ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики,...
в) временно отселять жителей в безопасные районы
с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
г) Ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней..."
«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» (с)
1. Сильно много свидетельств населения о Геноциде. Нет населения - нет свидетелей.
2. Всех, кто выедет до 60 лет - поставят в ружьё - отправят назад.
3. По сути это будут заложники в РФ.
4. тотально ВСЁ разграблено - что не разграблено будет уничтожено.
..............................................................
Враг на то и Враг...
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:46
GALeon написав:
Менше триндіти Пашинському треба
{Производитель Bayraktar Халюк Байрактар в своих соцсетях отреагировал на заявление Сергея Пашинского, главы Украинской ассоциации оборонных предприятий, который назвал турецкие БПЛА бесполезными.}
Это просто пздц. Наши чиновники нас же и оставят один на один с рф. Сначала мельник шлёт нах Маска, потом развели Санду, кто-то ещё отличился, теперь Пашинский. Это пздц, за что...
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:52
hume написав: GALeon написав:
Менше триндіти Пашинському треба
{Производитель Bayraktar Халюк Байрактар в своих соцсетях отреагировал на заявление Сергея Пашинского, главы Украинской ассоциации оборонных предприятий, который назвал турецкие БПЛА бесполезными.}
Это просто пздц. Наши чиновники нас же и оставят один на один с рф. Сначала мельник шлёт нах Маска, потом развели Санду, кто-то ещё отличился, теперь Пашинский. Это пздц, за что...
8й месяц войны... Депутат ВРУ (хотя это вообще не показатель после Кивы и многих других), Глава ассоциации оборонных предприятий Украины... После этого мы русню долбо#бами называем. Сцука-сцука... В самом деле - за что нам это?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:52
pesikot написав:
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hume написав:
Как вы оцениваете интервью (пранк) Пашинского, который человеку с сомнительным Американским акцентом рассказал всё. Всё что знал, знал бы больше рассказал бы больше.
А было ли интервью на самом деле?
До вас такая мысль просто не доходит
Я вижу, я слышу. Как написал форумчанин -губы двигаются, слова изрыгаются согласно движению губ, уши слышат. То есть это вам нужно доказать, что это фейк. А вы пытаетесь мне бездоказательно рассказать , что я это не видел, как и вся Украина. И опять же оказывается, что нечто похожее есть с Кулебой и Майей Санду
Востаннє редагувалось hume
в Сер 19 жов, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:58
hume написав: pesikot написав:
[
hume написав:
Как вы оцениваете интервью (пранк) Пашинского, который человеку с сомнительным Американским акцентом рассказал всё. Всё что знал, знал бы больше рассказал бы больше.
А было ли интервью на самом деле?
До вас такая мысль просто не доходит
Я вижу, я слышу. Как написал форумчанин -губы двигаются, слова изрыгаются согласно движению губ, уши соышат. То есть это вам нужно доказать, что это фейк. А вы пытаетесь мне бездоказательно рассказать , что я это не видел, как и вся Украина. И опять же оказывается, что нечто похожее есть с Кулебой
Это всё в терминах рашисткой пропаганды - а ты докажи, что это фейк
Ты слился по полной. Для меня доказательство фейка - это твоё сообщение. Оно брехливое
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:00
Hotab написав: fler написав:
Хотаб, що скажеш?
1. Цифра дуже перебільшена. Як і явка на "референдум".)
2. У їх відступ не вірю поки що.
3. Мені нагадує "евакуацію Донецька" (для змі, її по факту майже не було) перед 24.02.2022. Тобто очікую щось агресивне, а не відступ.
fler поставте себе на місце жителя Херсона (не колаборант) і відповідь буде - депортація. Далі маси депортованих будуть використані гебельспропагандонами, а після їх чекають депресивні регіони мордора
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:01
airmax78 написав:
8й месяц войны... Депутат ВРУ (хотя это вообще не показатель после Кивы и многих других), Глава ассоциации оборонных предприятий Украины... После этого мы русню долбо#бами называем. Сцука-сцука... В самом деле - за что нам это?
Ты, перед сдачей парко-мест, проконсультируйся у Вована и Лексуса - интересует результат
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:03
GALeon
странно зашел в его твиттер и не нашел такого. Можете ссылку скинуть а не скриншот.
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